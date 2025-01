Corinthians tem estratégia de sucesso e vai para clássico com força máxima

A comissão técnica de Ramón Díaz teve sucesso em sua estratégia de mesclar reservas e titulares do Corinthians nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista.

O que aconteceu

O Timão fechou a 3ª rodada do estadual com 100% de aproveitamento, mesmo começando duas partidas com escalação totalmente reserva. A estratégia usada pelo técnico argentino foi fundamental para que os atletas titulares da equipe pudessem alcançar melhor forma física.

Memphis Depay, por exemplo, sequer foi relacionado para a partida da estreia, contra o RB Bragantino. O holandês tem tido seus minutos em campo limitados por controle de carga após as férias.

Mesmo com escalações alternativas, o time manteve a sequência de vitórias. Somando os resultados da reta final do Brasileiro 2024 e o início desta edição do Paulistão, o clube bateu o recorde do século, de 10 triunfos seguidos.

O mais importante é que, além aproveitamento, o trabalho físico está sendo feito. Estamos podendo dar a minutagem que queremos para cada jogador. Precisamos um pouco mais de gols, mas estamos felizes com o planejamento. Emiliano Díaz, auxiliar técnico de Ramón

A principal preocupação da comissão técnica é que nenhuma peça importante sofra lesão e perca o restante da temporada. Foi o caso do lateral-esquerdo Diego Palacios, que ficou afastado dos gramados por quase um ano após se lesionar na edição passada do Paulistão. Ele voltou, um ano depois, na vitória contra o Água Santa nesta quarta-feira.

Por conta do sucesso do rodízio, o time titular do Corinthians vai para o clássico contra o São Paulo quase 100% fisicamente, no Morumbis, no próximo domingo (26), às 18h30 (de Brasília).

Rodrigo Garro deverá ser o único titular de 2024 fora dos 11 iniciais para o clássico. Ele continua em recuperação de tendinopatia patelar no joelho direito.