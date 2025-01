Caixinha se irrita com atacante e torce por Deivid Washington no Santos

O técnico Pedro Caixinha se irritou com Wendel Silva e torce pela chegada de Deivid Washington ao Santos.

O que aconteceu

Caixinha está otimista sobre a possibilidade de contar com Deivid Washington, do Chelsea, no Santos.

O treinador ouviu da direção do Peixe que o empréstimo é provável. A ideia é trazer de volta o Menino da Vila nos próximos dias.

O Chelsea prioriza um empréstimo para outro clube europeu, mas o empresário do atacante crê que conseguirá a liberação para o Santos. O agente é Giuliano Bertolucci, um dos maiores do mundo.

Deivid está com a seleção brasileira no Sul-Americano sub-20 e já acertou as condições para voltar ao Santos. Se o Brasil for à final, ele só ficará à disposição a partir de 16 de fevereiro.

Sem citar nomes, Caixinha disse que pode chegar um atacante que joga "por dentro e por fora". Trata-se de Deivid Washington, capaz de ser centroavante e ponta.

Wendel em baixa

Enquanto torce por Deivid Washington e espera pela regularização de Tiquinho Soares, Caixinha está decepcionado com Wendel Silva, centroavante de 24 anos emprestado pelo Porto.

O treinador português não se animou com Wendel nos treinamentos e entendeu que o jogador não foi intenso ao entrar no intervalo do clássico contra o Palmeiras. Ele falha na origem do primeiro gol na derrota por 2 a 1 na Vila Belmiro.

Com Wendel em baixa, Caixinha aposta em Luca Meirelles, de 17 anos. A ideia do Santos é dar minutos aos poucos a Luca enquanto Tiquinho Soares e Deivid Washington brigarim por espaço. Wendel tem contrato até o fim de junho e não será comprado.

