Onde vai passar Santos x Palmeiras? Como assistir ao vivo com imagens

Santos e Palmeiras entram em campo hoje (22), às 21h35 (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir ao vivo? UOL Play (streaming) transmite. Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O Palmeiras é o segundo colocado do Grupo D, com quatro pontos. O Santos também tem quatro pontos e está na segunda posição no Grupo B.

O Alviverde vem de um empate. O Verdão jogou fora de casa e ficou no 1 a 1 contra o Noroeste.

O Peixe também empatou no último compromisso. Jogando no Moisés Lucarelli, a equipe ficou no 1 a 1 contra a Ponte Preta.

Santos x Palmeiras -- Paulistão 2025