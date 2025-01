Corinthians mira ampliar invencibilidade contra o Água Santa após dia tenso no Parque São Jorge

O Corinthians volta a campo nesta quarta-feira, para enfrentar o Água Santa, na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. A equipe busca ampliar para dez jogos a invencibilidade do time alvinegro após o Parque São Jorge ferver com a suspensão da votação do impeachment do presidente Augusto Melo.

A última derrota do Corinthians aconteceu em 31 de outubro, quando o time paulista foi eliminado pelo Racing na Copa Sul-Americana após revés por 2 a 1. Desde então, foram nove vitórias consecutivas, incluindo a reta final do Brasileirão e os seis pontos conquistados no Paulistão deste ano.

O retrospecto é ainda melhor em jogos na Neo Química Arena. Já são 13 partidas de invencibilidade em Itaquera. O último resultado negativo foi em 20 de agosto, na derrota por 2 a 1 para o Bragantino, pela Sul-Americana. O time da capital paulista levou a melhor nos pênaltis e avançou na competição.

A tendência é que o Corinthians use uma equipe mais próxima da titular. Matheuzinho, Yuri Alberto e Memphis Depay podem começar como titulares. O goleiro Hugo Souza ainda se recupera de uma amidalite e está fora. Rodrigo Garro, com problema no joelho, também é ausência.

A partida acontece dois dias após a tumultuada reunião do Conselho Deliberativo para tratar sobre o impeachment de Augusto Melo. Os membros do colegiado divergiram bastante do processo, sendo necessária a votação de admissibilidade da destituição. O resultado foi de 126 a 114 pela continuidade da reunião, revoltando os apoiadores do presidente. Uma nova data para a continuação da sessão ainda será marcada.

O Água Santa, por sua vez, busca reagir no Paulistão. A equipe de Diadema estreou com derrota em casa, por 2 a 1, para o São Bernardo. Na segunda rodada, foi goleada por 6 a 0 pelo Mirassol, recém-promovido à Série A. O clube sonha em repetir a campanha que levou a equipe à final em 2023, vencida pelo Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Matheus Donelli; Matheuzinho, André Ramalho (Félix Torres), Cacá e Matheus Bidu (Hugo); Alex Santana, André Carrillo, Ryan e Igor Coronado (Talles Magno); Yuri Alberto, Memphis Depay (Romero). Técnico: Ramón Díaz.

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Ynaiã, Lucas Rocha, Fábio Sanches e Renan Castro; Wesley Dias, Netinho, Luan Dias e Robinho; Marco Antônio e Willen. Técnico: Marcelo Cabo.

ÁRBITRO - Lucas Canetto Bellote

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).