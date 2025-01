Com gol contra de Fabrício Bruno, Cruzeiro é superado pelo Athletic e pode perder liderança no Mineiro

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela segunda rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro visitou o Athletic Club no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi superado por 1 a 0 e pode perder a liderança do Grupo C. Fabrício Bruno (contra) foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Nesta partida, o Cabuloso não pôde contar com o atacante recém-contratado Gabigol e mais dois jogadores. Além do ex-Flamengo, Fernando Diniz e sua comissão técnica também optaram por poupar os meio-campistas Matheus Pereira e Walace.

Com o revés, o Cruzeiro permaneceu com três pontos e pode terminar a rodada na segunda colocação do Grupo C caso o Vila Nova empate com o Uberlândia. Do outro lado, o Athletic Club alcançou seis pontos, na liderança da Chave B.

O Cruzeiro volta aos gramados no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Betim, no Mineirão. No domingo, às 16h, o Athletic Club visita o Aymorés. Ambos os duelos serão válidos pela terceira rodada do Campeonato Mineiro.

? 0' | 2T | Começa o segundo tempo!

Vamos em busca do gol para conquistar os 3 pontos!

? #ATHxCRU | 0-0 | #UmGrandeClubeNaCidade pic.twitter.com/OQBIoxAQMg ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) January 22, 2025

O primeiro e único tento da partida foi marcado pelo Athletic Club, aos 24 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Nathan pela ponta esquerda, Fabrício Bruno tentou afastar a bola, mas desviou em direção à sua própria meta e marcou contra.