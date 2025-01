Brasil de Pelotas x Grêmio: onde assistir e horário do jogo pelo Gaúcho

Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 22h (de Brasília), no Bento de Freitas, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.

A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Grêmio terá a estreia do técnico Gustavo Quinteros. Ele, no entanto, não poderá contar com Cuéllar, que foi apresentado nesta semana, mas não foi regularizado no BID da CBF.

O Brasil de Pelotas volta a jogar após cinco meses. A equipe não entra em campo desde 18 de agosto de 2024, quando se despediu da Série D com goleada de 5 a 0 sofrida para o Brasiliense.

Brasil de Pelotas x Grêmio -- Campeonato Gaúcho

Data e horário: 22 de janeiro de 2025, às 22h (de Brasília)

Local: Bento de Freitas, em Pelotas (RS)

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view)