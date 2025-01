Flamengo passeia sobre o Bangu e vence a primeira com o time B no Carioca

Do UOL, no Rio de Janeiro

Com um a mais desde os oito minutos do primeiro tempo, o Flamengo, enfim, venceu no Campeonato Carioca. Nesta quarta-feira, a equipe passeou sobre o Bangu e aplicou uma goleada de 5 a 0 no Estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. A partida foi válida pela quarta rodada e o alvirrubro segue sem balançar a rede no Estadual.

Carlinhos marcou dois dos cinco gols e os garotos da base fizeram os outros. Felipe Teresa, Wallace Yan e Guilherme Gomes balançaram a rede.

A goleada sobe o Fla de penúltimo para o quinto lugar, com quatro pontos. A equipe ainda pode cair dependendo dos resultados da rodada. O Bangu fica em último, com apenas um ponto.

O Fla volta a campo no próximo sábado, às 16h30, diante do Volta Redonda. O jogo será no Mané Garrincha, em Brasília. O Bangu encara o Botafogo no domingo, às 18h, no Nilton Santos.

Este foi o último jogo do Flamengo com o time alternativo e o único com bom público de 33.077 presentes. Os titulares - pelo menos alguns deles - devem estrear no Estadual no próximo sábado. Filipe Luís ainda tem dois treinos para definir os relacionados.

Como foi o jogo

O Flamengo já dominava o jogo quando o Bangu se complicou ainda mais aos oito minutos. Moretti foi expulso depois de entrar com as travas na chuteira de Rayan Lucas. Ele reclamou muito e a partida demorou a recomeçar, mas o time ficou com um a menos. Na sequencia, o rubro-negro empilhou grandes chances, mas teve dificuldades para marcar mesmo com um a mais.

Cleber dos Santos só foi fazer uma mudança nos últimos minutos e acabou dando certo. O Bangu começou a se aventurar um pouco mais e desperdiçou uma chance incrível. No contra-ataque com três toques, Felipe Teresa, que havia acabado de entrar, abriu o placar para dar mais tranquilidade ao rubro-negro.

O Flamengo voltou ligado, jogou bem melhor e logo de cara já ampliou o placar. Primeiro aos sete do segundo tempo, com Wallace Yan, que ganhou a oportunidade de ser titular neste jogo e foi bem. Depois, com Carlinhos após contra-ataque rápido. Aproveitando que o Bangu precisou se lançar mais e ficou exposto, o rubro-negro soube dar mais volume e eficiência, algo que faltou na etapa inicial.

O Bangu tentava desacelerar o ritmo da partida pelo menos para não sofrer mais gols, mas não deu certo. Do outro lado, o Flamengo ainda acelerava e conseguiu marcar o quarto gol no duelo com Guilherme e o quinto novamente com Carlinhos. O placar ajudou a subir na tabela e também marcou a primeira vitória desse grupo alternativo e a única das quatro partidas sem sofrer gols.

Lances importantes

Expulso. Aos oito minutos do primeiro tempo, Moretti deu entrada dura e levou o cartão vermelho direto.

Incrível. Aos 14, o Bangu errou na saída de bola e o Flamengo recuperou com Wallace Yan. Guilherme recebeu e, livre, tentou bater na saída do goleiro, mas colocou a bola na trave.

Mais uma. Aos 15, após cobrança de escanteio, Lorran recebeu dentro da área e tentou o chute direto, mas mandou no cantinho para Victor Brasil buscar.

Na trave. Aos 16, Zé Welinton cobrou outro escanteio e Pablo cabeceou livre na área, encobriu o goleiro, mas viu a bola acertar o travessão.

Não deu nada. Aos 24, o Bangu tentou chegar e Fabinho invadiu a área, mas reclamou de um toque de Cleiton, caindo e pedindo falta. O VAR chamou para analisar o pênalti, mas o árbitro bancou a decisão anterior e não marcou nada.

Brilhou. Aos 38, Fabinho deu lindo passe e deixou Lucas na cara do gol. Ele bateu na saída de Dyogo Alves, que fez uma grande defesa com a perna.

0x1. Aos 39, o Fla saiu em contra-ataque com Guilherme. Ele lançou Lorran e o goleiro Victor Brasil saiu até o meio de campo. O atacante tocou para o gol vazio e Felipe Teresa chegou só para empurrar para o fundo da rede.

0x2. Aos sete minutos do segundo tempo, Felipe Teresa tabelou com Carlinhos, recebeu na área e cruzou na medida para Wallace Yan. O atacante, livre na segunda trave, só empurrou para a rede.

Quase. Aos 12, Daniel Sales fez ótimo cruzamento para Wallace Yan, que cabeceou para uma grande defesa de Victor Basil.

0x3. Aos 13, o Flamengo saiu em contra-ataque rápido iniciado por Pablo. Guilherme partiu do campo de defesa e deu o passe para Carlinhos, livre, marcar o terceiro.

0x4. Aos 18, Daniel Sales recebeu de João Alves na linha de fundo e cruzou rasteiro. Guilherme recebeu e bateu de primeira para fazer o quarto.

0x5. Aos 34, Zé Welinton cobrou escanteio, Pablo cabeceou para a defesa de Victor Brasil e Carlinhos aproveitou o rebote para fazer o quinto gol.

Ficha técnica

Bangu x Flamengo - 4ª rodada do Carioca

Data e hora: 22 de janeiro de 2025, às 19h

Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro

Assistentes: Thiago Filemon Soares Pinto e Lucas Castro dos Santos

VAR: Pathrice Wallace Corrêa Maia

Cartões amarelos: Fabinho, Ruan, Vitinho (BAN), Lorran, João Alves, Rayan Lucas (FLA)

Cartões vermelhos: Moretti (BAN)

Gols: Felipe Teresa (aos 39 minutos do primeiro tempo), Wallace Yan (aos sete minutos do segundo tempo), Carlinhos (aos 13 minutos do segundo tempo), Guilherme (aos 18 minutos do segundo tempo), Carlinhos (aos 34 minutos do segundo tempo)

Bangu: Victor Brasil, Vitinho, Kevem, Yuri Garcia, Ítalo; André Castro (Baltoré), Alex Moretti, Lucas Nathan (Léo Guerra), Raphael Augusto (Franklin); Fabinho (João Veras) e Raphael Carioca (Ruan Carlos). Técnico: Junior Martins.

Flamengo: Dyogo Alves; Daniel Sales, Pablo, Cleiton (Da Mata) e Zé Welinton; Rayan Lucas (Daniel Rogério), Fabiano (Felipe Teresa) e Guilherme (Rafael Couto); Lorran (João Alves), Wallace Yan e Carlinhos. Técnico: Cleber dos Santos.