Autor de dois gols, Vinicius Júnior comenta marca alcançada e revela desejo de seguir no Real Madrid

Nesta quarta-feira, o atacante Vinicius Júnior marcou dois dos cinco tentos da goleada do Real Madrid sobre o RB Salzburg, pela Liga dos Campeões, e alcançou a marca de 101 gols com a camisa do clube. Deste modo, ficou mais próximo de ultrapassar Ronaldo Fenômeno, que tem 104 anotados pelo time espanhol.

Em entrevista à TNT Sports, o atleta comentou o feito e ainda admitiu que não esperava receber o prêmio de melhor em campo.

"Fiquei um pouco surpreendido quando recebi o troféu de melhor em campo, achei que dariam para o Rodrygo ou para Jude Bellingham, pois meu primeiro tempo não foi tão bom. Mas com a ajuda de todo o time eu melhorei um pouco na etapa final e consegui marcar os dois gols que me fizeram chegar aos 100 com a camisa do maior clube do mundo, no qual eu sempre sonhei estar", disse.

"São números incríveis para poder passar o Ronaldo Fenômeno, um dos meus ídolos. Ele me ajudou muito a fazer diversos gols com as dicas dele, máximo respeito a ele, e que eu, Rodrygo e Endrick possamos seguir nessa dinâmica de fazer tantos gols com essa camisa, pois é um sonho chegar até aqui", acrescentou.

Após rumores de uma possível transferência para a Arábia Saudita, Vini revelou que deseja seguir no Real Madrid para conquistar mais títulos.

"Meu próximo passo é estar com a cabeça tranquila, melhorar o meu jogo, seguir evoluindo e ajudar o melhor clube do mundo. Eu sonhei em chegar até aqui para jogar com grandes atletas numa temporada tão brilhante. Acho que esse é o meu sonho, de pensar grande e poder conquistar mais títulos com essa camiseta", afirmou.

O brasileiro ainda comentou o possível retorno de Neymar ao Brasil.

"Neymar é nosso ídolo, espero que ele esteja de volta o mais rápido possível. Para o Brasil é importante ter um jogador como ele, ainda mais no Santos, onde é a casa dele e onde ele acabou com todos os jogos, sem dúvida é um jogador brasileiro que jogou muito bem no Brasil e depois pôde fazer história fora. Que ele tome a decisão tranquila e que ele seja feliz junto com a família dele", concluiu.