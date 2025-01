São Paulo vira com duas cavadinhas do gelado Ryan e vai à final da Copinha

O São Paulo largou atrás diante de um organizado Criciúma, mas fez uso de um gelado e predestinado Ryan Francisco para vencer de virada por 2 a 1 e se garantir na final da Copinha. O atacante marcou duas vezes, ambas em pênaltis cobrados com cavadinha, na dramática noite do Tricolor em Araraquara. O artilheiro do torneio (10 gols) fez aos 44 e aos 52 minutos do 2° tempo.

O jogo durou quase 2h30 devido a um apagão na Fonte Luminosa ainda no início da etapa final. A pane durou 20 minutos e acabou gerando duelo elétrico, com boas investidas dos dois lados.

Os paulistas vão encarar o ganhador de Grêmio x Corinthians na decisão. O outro finalista será conhecido nesta quarta (22), e o último jogo da Copinha ocorre no sábado (25).

Como foi o jogo

O Tricolor até apertou nos primeiros lances do embate, mas acabou neutralizado diante de um adversário que usou e abusou da rapidez pelos lados e das bolas paradas.

A arbitragem virou centro das atenções aos 21 minutos, quando o são-paulino Lucca cruzou, e Nolasco, com o braço aberto, deu um carrinho para bloquear o lance. A bola acertou a região da axila do atleta do Criciúma e saiu para escanteio, que foi cobrado segundos depois.

Os catarinenses abriram o placar em jogada iniciada e concluída pelo atacante Ruan Vitor. O jovem de 20 anos fez o pivô e acionou Kaik, que avançou pela direita e cruzou para finalização de Lira. O goleiro João Pedro espalmou e, na sobra, o próprio centroavante tocou para as redes: 1 a 0.

Ruan Vitor comemora gol em Criciúma x São Paulo, jogo da Copinha Imagem: Thiago Calil/AGIF

O gol obrigou o São Paulo a se lançar ao ataque, mas a equipe de Allan Barcellos não conseguiu superar a defesa adversária até o intervalo. Ryan errou o alvo, e Ferreira parou no camisa 1 dos "visitantes".

O 2° tempo começava a esquentar, mas a Fonte Luminosa ficou sem luz. Entre festa da torcida no escuro e incerteza sobre o retorno, o duelo em Araraquara foi reiniciado depois de 20 minutos pela arbitragem.

Torcedores fazem festa em meio a apagão durante São Paulo x Criciúma, duelo da Copinha Imagem: Thiago Calil/AGIF

Quando a bola voltou a rolar, os times desligaram o "modo apagão" rapidamente. Os catarinenses ficaram no quase em duas bolas paradas, enquanto os paulistas responderam rápido após linda jogada individual de Tetê, que errou o alvo.

O Criciúma passou a ficar acuado e contou com o goleiro Pedro, que fez dois milagres em um intervalo de três minutos: ele defendeu finalização de Paulinho pouco antes de evitar o pior em cabeçada de Ferreira.

O braço de Ryan complicou o São Paulo... O atacante recebeu cruzamento da esquerda, mas errou o chute e, de quebra, desviou a bola com a mão — Luiz Henrique até bateu para o gol, mas o juiz já havia paralisado a disputa.

... mas o braço de Capella renasceu o São Paulo. Em nova bola alçada para a área, Ryan e Capella disputaram pelo alto, e o árbitro assinalou pênalti após revisão no VAR. Coube ao atacante do Tricolor, com uma frieza incrível, dar uma estilosa cavadinha e empatar pouco antes dos acréscimos: 1 a 1.

O gelado Ryan não parou por aí. O artilheiro da Copinha teve chance de bater outro pênalti, desta vez sofrido por Hugo, e novamente cavou, deixando o goleiro Pedro estatelado no chão e enlouquecendo os torcedores em Araraquara com a classificação: 2 a 1.