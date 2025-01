Mudanças à vista! Amanda Ribas revela planos para tentar espantar má fase no UFC

Vista por muitos como uma potencial campeã no início de sua trajetória no UFC, Amanda Ribas ainda não conseguiu cumprir com a expectativa criada em torno dela. Mais do que isso, a mineira de Varginha (MG) vive, atualmente, sua pior fase na carreira em termos de resultados. Mas, no que depender da peso-palha (52 kg), ela está disposta a fazer de tudo para mudar este cenário em breve.

Em bate-papo com a reportagem da Ag Fight durante uma transmissão ao vivo no 'Youtube', Amanda não escondeu seu descontentamento com o momento vivido, principalmente depois da derrota para Mackenzie Dern no UFC Vegas 101, no dia 11 de janeiro - a terceira nas últimas quatro lutas. Para voltar ao caminho das vitórias e da ascensão na sua categoria, a mineira prepara uma série de mudanças para os seus próximos compromissos, tanto físicas como técnicas.

"Eu estou mordida, porque as outras duas (derrotas) foram no 57 kg - até vai, né, não é minha categoria oficial - mas essa foi no 52 kg. Então, eu estou mordida. Estou melhorando o que eu tenho que melhorar, ganhar massa... A gente já fez a programação certinha para eu voltar a treinar mais chão, que é a minha origem, e eu já estava fazendo antes. Então, é ajustar o chão, quedas e ganho de massa. Eu quero ganhar massa até para evitar mais lesão, porque eu senti que estava 'fortinha', mas eu quero ficar mais musculosa. Acho que em junho já devo estar no octógono de novo. Mais forte, mais técnica e com a vitória", revelou Amanda.

Volta à ATT nos planos

Para além dos aspectos físicos e técnicos, a peso-palha também visa aprimorar a parte estratégica do seu jogo. Para isso, uma outra mudança está em pauta, de acordo com ela. Como já fez no passado, Amanda pretende voltar a treinar ocasionalmente na 'American Top Team' (ATT), na Flórida (EUA), sob o comando do treinador brasileiro Marcos Da Matta, o 'Parrumpinha'.

"Existe (a possibilidade de treinar na ATT). Eu até conversei com o sensei Parrumpa para ir lá, (até) para eu não ficar confortável. O ruim é isso, quando fica muito confortável, já sabe a rotina certinha, acaba que não desbloqueia coisa nova no cérebro. Conversei com o sensei para ficar um mês lá antes da luta. É bom para eu aprender detalhes novos. Já estou vendo de ir. Não sei ainda quando, mas estou vendo de ir para ter uma troca. O bom é que sempre tem gente vindo aqui na academia, atletas não só do Brasil. As meninas da Argentina estão vindo direto, e é bom. Mas é bom ter um olhar técnico, com outros técnicos", concluiu a lutadora do UFC.

Apesar da má fase de resultados recentes, Amanda Ribas segue ranqueada no top 10 de duas divisões de peso no UFC. Nos palhas, sua categoria de origem, a atleta de Varginha ocupa atualmente a oitava colocação no ranking. Já no peso-mosca (57 kg), onde compete eventualmente, a mineira fecha o top 10 da divisão.