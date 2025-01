Em baixa, Felipe Anderson pode reencontrar o Santos em clássico na Vila pelo Paulista

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela terceira rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, o Palmeiras enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, às 21h35 (de Brasília). Ex-atleta do Peixe, Felipe Anderson terá uma grande oportunidade, com ajuda da lei do ex, para encerrar sua seca de gols pelo Verdão.

Contratado junto à Lazio, da Itália, na última temporada, o atleta de 31 anos soma 24 partidas pelo Alviverde, nas quais balançou as redes duas vezes e anotou duas assistências. Se somadas todas as competições, Felipe Anderson chegou a uma sequência de 11 jogos registrar um tento.

Seu último gol foi no dia 15 de novembro de 2024, na goleada por 5 a 0 do Palmeiras sobre o Criciúma, em confronto válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, inclusive, também contribuiu com um passe para gol na partida em questão.

Formado nas categorias de base do Santos, onde atuou pelo elenco principal durante três temporadas ao lado de Neymar, Felipe Anderson busca aproveitar a lei do ex e encerrar tal jejum.

O atleta foi poupado do confronto com o Noroeste por causa de dores na coxa esquerda. A comissão técnica preferiu não correr o risco de ele ter seu problema físico agravado e acabou ficando de fora da lista de relacionados para a viagem a Bauru.

O Palmeiras vai em busca do tetracampeonato paulista neste ano após vencer as últimas três edições do torneio. Para isso, porém, o time comandado por Abel Ferreira terá de provar que segue sendo o grande favorito a erguer a taça do Estadual. E nada melhor que uma vitória no primeiro clássico do ano para fazer jus a esse favoritismo.