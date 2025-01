Diante do Bangu, Flamengo busca evitar seu pior início de Campeonato Carioca na história

O Flamengo encara o Bangu, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, no Estádio Governador João Castelo, em São Luís-MA. Na vice-lanterna da competição, o Rubro-negro busca evitar seu pior início da história no Estadual.

Atuando com um time alternativo, o Flamengo ainda não venceu no Campeonato Carioca e tem duas derrotas e um empate nas três primeiras rodadas. Com um ponto somado, o Rubro-negro é o vice-lanterna, à frente apenas do próprio Bangu, que também conquistou somente um ponto na competição.

Em caso de derrota nesta terça-feira, será a primeira vez na história do Estadual que o Flamengo somaria apenas um ponto após quatro rodadas, segundo o jornal O Dia. O clube já ficou sem vencer nas três primeiras rodadas do Campeonato Carioca em quatro oportunidades: 1931, 1950, 2002 e 2006.

Em 1931 e 1950, o Flamengo venceu seu quarto compromisso na competição. Enquanto em 2002 e 2006, anos em que a campanha da equipe era igual à atual nos três primeiros jogos, o Rubro-negro empatou na quarta rodada e somou seu segundo ponto.

Contra o Bangu, vai ser a última vez que o Flamengo vai atuar com a equipe alternativa, composta principalmente por jovens da base, no Campeonato Carioca. O elenco principal, que fez pré-temporada nos EUA, estará à disposição a partir da 5ª rodada.