UFC anuncia Chael Sonnen e Daniel Cormier como treinadores do TUF 33

A transmissão oficial do UFC 311, no último sábado (18), contou com algumas surpresas para os fãs de MMA, como o anúncio da aguardada luta entre Alex Poatan e Magomed Ankalaev, pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). Mas além da disputa, outra novidade foi revelada para os amantes dos esportes de combate: os treinadores da próxima temporada do programa 'The Ultimate Fighter'. Ex-lutadores e figuras marcantes da organização, Chael Sonnen e Daniel Cormier irão liderar as equipes da 33ª edição do reality show que revela talentos para o Ultimate.

Membros da equipe que tocava a transmissão oficial do card sediado em Los Angeles (EUA), Cormier e Sonnen, sentados lado a lado, trocaram farpas de maneira bem-humorada, prometendo um nível alto de competitividade no TUF 33 (veja abaixo ou clique aqui). Ao contrário da maioria das edições anteriores, onde os treinadores se enfrentavam ao final do programa, esta temporada não transcorrerá desta maneira, visto que tanto Chael quanto 'DC' já penduraram as luvas dos esportes de combate.

Mocinho vs Vilão

A edição de número 33 do The Ultimate Fighter, que tem previsão de estreia no dia 27 de maio e contará com competidores da categoria dos pesos-moscas (57 kg) e meio-médios (77 kg), promete opor duas personalidades opostas na figuras de seus treinadores. Boa praça, Cormier terá que lidar com a personalidade forte e o humor do 'vilão' Sonnen. A dupla, inclusive, atualmente possui um podcast na 'ESPN' americana chamado 'Good Guy/Bad Guy', em alusão a justamente essa faceta da personalidade de ambos.

Últimos treinadores

Já aposentados, Cormier e Sonnen podem dar início a um novo formato ao programa, com maior presença de lendas que já penduraram as luvas na posição de treinadores. Na edição anterior, no TUF 32, as treinadoras do programa foram Valentina Shevchenko e Alexa Grasso. Um ano antes, foi a vez de Conor McGregor e Michael Chandler protagonizarem a 31ª edição do reality show.

