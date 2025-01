Técnico do São Paulo valoriza campanha na Copinha e vaga na semi: "Privilégio"

Allan Barcellos é um dos grandes responsáveis por conduzir o time sub-20 do São Paulo até a semifinal da Copinha. Após a classificação diante do Cruzeiro, o treinador da equipe valorizou a campanha realizada pelos seus jogadores e tem procurado aproveitar a grande fase vivida à frente do Tricolor.

"Poder disputar uma Copa São Paulo é um privilégio para nós treinadores. Estou muito feliz com tudo que estamos vivenciando, com tudo que estamos aprendendo diariamente aqui, não só com nossos atletas, mas também com nossos adversários. É a principal competição de base do Brasil', disse Allan Barcellos.

Antes de assumir o sub-20, Allan Barcellos treinou a equipe sub-17 do São Paulo. Na categoria de baixo ele se sagrou vice-campeão brasileiro, paulista e da Copa do Brasil.

No sub-20, porém, a história foi diferente. Depois de também bater na trave no Campeonato Paulista da categoria, Allan Barcellos, enfim, conseguiu erguer uma taça batendo o Palmeiras na emocionante final da Copa do Brasil. Agora, ele quer a Copinha.

"É um privilégio poder disputar uma Copa São Paulo, ainda mais pelo São Paulo. A grandeza que é o clube, poder ter o privilégio de representar esse clube da melhor maneira possível. Está sendo maravilhoso o sentimento, esperamos que possamos desfrutar ainda mais, mas, sem dúvida, estamos aproveitando cada minuto, cada segundo, dessa experiência que está sendo maravilhosa e de grande valia para nós", completou o treinador.

O São Paulo volta a entrar em campo na Copinha nesta terça-feira, quando enfrenta o Criciúma, às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, valendo vaga na grande decisão do torneio.

O Tricolor vai em busca de seu quinto título da Copinha para igualar Fluminense e Internacional como os segundos clubes que mais venceram a competição, atrás apenas do Corinthians, com 11 troféus.