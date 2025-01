Com garotos da Copinha, São Paulo empata com Botafogo-SP em estreia no Paulista

O São Paulo ficou no 0 a 0 com o Botafogo-SP nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em sua estreia no Campeonato Paulista. Contando com um "time B" em campo, com dois garotos como titulares que estão disputando a Copinha, o volante Hugo e o atacante Ryan Francisco, o Tricolor somou seu primeiro ponto na competição.

Logo no primeiro minuto de jogo, inclusive, Ryan Francisco, artilheiro do semifinalista time sub-20 do São Paulo na Copinha, com oito gols em sete jogos, carimbou o travessão. Ao longo da partida, porém, o Tricolor foi baixando o ritmo e viu o Botafogo-SP criar as melhores chances no segundo tempo. O placar, entretanto, não foi alterado.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quinta-feira, contra o Guarani, às 19h30 (de Brasília), no Morumbis. Será o primeiro jogo do time em sua casa, diante de sua torcida, em 2025. O duelo com o Bugre também será a única oportunidade do técnico Luis Zubeldía colocar em campo a formação considerada ideal antes do clássico contra o Corinthians, no próximo domingo.

O jogo

O São Paulo precisou de pouco mais de um minuto para carimbar o travessão. Ryan Francisco, estreando como titular da equipe profissional, ficou com a sobra dentro da área e bateu para gol, vendo a bola explodir no poste.

Aos 29, o São Paulo teve outra boa oportunidade para abrir o placar. William Gomes recebeu na linha de fundo, pela esquerda, conseguiu dar um lindo drible no marcador, invadiu a área e bateu firme, mas mandou por cima do gol, desperdiçando grande chance para o Tricolor.

Segundo tempo

No segundo tempo, o Botafogo foi quem assustou primeiro. Aos 14 minutos, após uma falha na saída de bola do São Paulo, e Pablo Thomaz bateu de fora da área, exigindo grande defesa do goleiro Rafael.

Os donos da casa ganharam confiança e foram para cima do São Paulo. Aos 17, Douglas Baggio invadiu a área pela direita e chutou cruzado. Pablo Thomaz tentou completar para o gol, mas sem sucesso, assustando a defesa tricolor.

De tanto insistir, o Botafogo-SP, enfim, foi premiado aos 23 minutos. Pablo Thomaz se antecipou ao recuo para o goleiro Rafael e acabou sendo derrubado dentro da área. O árbitro não titubeou ao marcar pênalti. Porém, após revisão do VAR, o juiz voltou atrás ao entender que o atacante se jogou e o advertiu com cartão amarelo.

Nos acréscimos Douglas Baggio ainda teve mais uma grande chance para o Botafogo-SP, batendo cruzado, mas o zagueiro Sabino apareceu no meio do caminho para bloquear o arremate com a cabeça. Logo na sequência, após cobrança de escanteio e desvio no primeiro pau, Jonathan Cafu teve a oportunidade de completar para o gol, mas perdeu, tendo de se conformar com o empate em 0 a 0 com o São Paulo em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA



BOTAFOGO-SP 0 X 0 SÃO PAULO

Local: estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP)



Data: 20 de janeiro de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Árbitro: João Vitor Gobi



Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Denis Matheus Ferreira



VAR: Adriano de Assis Miranda

Cartões amarelos: Moreira, Ferraresi (São Paulo); Toró, Pablo Thomaz, Abdulai (Botafogo-SP)

BOTAFOGO-SP: João Carlos; Jeferson, Edson (Alisson Cassiano), Allyson e Gabriel Risso; Gabriel Bispo (Jean Mangabeira) e Silvinho; Leandro Maciel (Abdulai), Dramisino e Silvinho (Douglas Baggio); Toró (Jonathan Cafú) e Pablo Thomaz (Alexandre Jesus).



Técnico: Márcio Zanardi.

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Sabino e Moreira; Santiago Longo, Hugo (Negrucci) e Rodriguinho; William Gomes, Henrique do Carmo (Lucas Ferreira) e Ryan Francisco (Matheus Alves).



Técnico: Luis Zubeldía.