Vasco empata com o Boavista e continua sem vencer no Carioca

O Vasco empatou mais uma vez e continua sem vencer no Campeonato Carioca. Neste domingo, o Gigante da Colina ficou no 1 a 1 com o Boavista, no Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, pela terceira rodada do Estadual.

Ainda com uma equipe alternativa, mas reforçada com alguns jogadores do grupo principal, o Vasco não teve uma noite muito inspirada. O Gigante da Colina sofreu para criar. Para piorar, saiu atrás do placar. Contudo, insistiu e chegou ao empate com Walace, que fez o primeiro jogo pelo profissional e balançou a rede.

Com o empate, o Vasco agora tem três pontos (empatou com Nova Iguaçu e Bangu anteriormente) e está na nona colocação do Carioca. A programação do Gigante da Colina é usar todo o grupo principal na próxima rodada. Já o Boavista soma quatro pontos e está na quinta colocação.

Na próxima rodada, o Vasco enfrenta o Madureira, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia. Já o Boavista recebe o Sampaio Corrêa, quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Elcyr Resende.

O duelo entre Boavista e Vasco

A equipe alternativa do Vasco teve reforços do elenco principal. Paulo Henrique, Hugo Moura e Mateus Carvalho começaram no time titular e atuaram pela primeira vez em 2025. Jean David e Maxime Dominguez, que entraram na etapa final na rodada anterior, também iniciaram entre os onze. Já Puma Rodríguez e Sforza, também do grupo principal, entraram no intervalo neste domingo.

O Vasco tomou a iniciativa do jogo, mas encontrou dificuldade para criar. Aos 19 minutos, após cobrança de escanteio, Bruno Lopes tocou para Maxime Dominguez. Ele finalizou, mas mandou por cima.

O Boavista deu a resposta, foi fatal e abriu o placar aos 20 minutos. Caetano ganhou de Souza pela esquerda e cruzou para Zé Vitor. Ele completou, marcou 1 a 0 e decretou a "lei do ex". O centroavante defendeu o Vasco em 2022 e em 2023, mas fez poucos jogos.

Em vantagem no placar, o Boavista ficou ainda mais confortável em campo, fechando os espaços e complicando a vida do Vasco. Sem inspiração, o Gigante da Colina não conseguiu criar e foi para o intervalo perdendo.

O técnico Ramon Lima fez três mudanças no Vasco no intervalo. Ele colocou Walace, Puma Rodríguez e Sforza. Saíram Victor Luís, Paulo Henrique e Serginho. O Gigante da Colina pressionou o Boavista, mas ainda sem muita inspiração. Aos 19, Sforza ficou com o rebote e emendou, mas errou o alvo.

Aos 22 minutos, Ramon Lima fez mais uma troca e colocou Riquelme na vaga de Jean David. O Vasco empatou aos 25 minutos. Após cruzamento de Hugo Moura, pela esquerda, o zagueiro Walace ganhou pelo alto e desviou para o gol: 1 a 1.

O jogo não ganhou em emoção após o empate do Vasco. O Boavista até que buscou mais investidas, mas também não teve uma noite muito inspirada. O Gigante da Colina ficou com um jogador a mais. Aos 43 minutos, Xandão fez falta em Bruno Lopes e levou o vermelho diretamente. O Vasco não conseguiu aproveitar a vantagem numérica. Assim, o 1 a 1 foi o placar final em Bacaxá.

FICHA TÉCNICA



BOAVISTA 1X1 VASCO

Local: Estádio Elcyr Resende, Bacaxá (RJ)



Data: 19/01/2025, domingo



Horário: 19h (de Brasília)



Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo



Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Victor Augusto Camões de Abreu



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho



Cartão amarelo: Raí e Marthã (Boavista) e Sforza e Souza (Vasco)



Cartão vermelho: Xandão (Boavista)



Gols:



Boavista: Zé Vitor, aos 20? do 1ºT



Vasco: Walace, aos 25? do 2ºT

BOAVISTA: André Luiz; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Xandão e Mascarenhas; Caetano (Resende), Zé Mateus, Marthã (William Oliveira) e Raí (Erick Flores); Matheus Alessandro (Abner Vinícius) e Zé Vitor (Gabriel Conceição).



Técnico: Caio Zanardi.

VASCO: Daniel Fuzato; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Souza, Luiz Gustavo e Victor Luís (Walace); Hugo Moura, Mateus Carvalho e Maxime Domínguez (Andrey Fernandes); Serginho (Sforza), Jean David (Riquelme) e Bruno Lopes.



Técnico: Ramon Lima.