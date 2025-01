Transmissão ao vivo de Corinthians x Velo Clube: veja onde assistir

Corinthians e Velo Clube medem forças hoje (19), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir? O jogo será transmitido pelo UOL Play (streaming). Para assinar o pacote UOL Play Futebol, clique aqui.

O UOL Play trará 7 dos 8 jogos de cada rodada do Paulistão 2025. É o streaming do UOL, com filmes, séries, esportes, notícias e documentários para você assistir quantas vezes quiser dentro do plano que escolher — sem qualquer tipo de anúncio.

A equipe de Ramón Díaz estreou no Paulistão contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, e venceu por 2 a 1. Foi a oitava vitória seguida da equipe contando os jogos do final de 2024.



O Timão ainda poupou alguns atletas, já que o treinador dividiu a equipe para a pré-temporada. Assim, o Corinthians ainda não deve contar com alguns titulares neste domingo.

De volta à elite do futebol paulista após 46 anos, o Velo Clube foi derrotado na estreia. A equipe de Rio Claro recebeu o Noroeste e perdeu por 2 a 0.

Corinthians x Velo Clube -- Paulistão 2025