Manchester United x Brighton: veja as prováveis escalações e onde assistir

Neste domingo, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United receberá o Brighton no Old Trafford, às 11h (de Brasília).

O Manchester United inicia a rodada ocupando a 12ª colocação da Premier League, com 26 pontos. O Brighton está acima, na nona posição com 31 pontos.

ONDE ASSISTIR:

A partida será transmitida pela ESPN e Disney+

ÚLTIMOS JOGOS:

Manchester United: duas vitórias, um empate e duas derrotas



Brighton: duas vitórias e três empates

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Manchester United



Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Eriksen, Ugarte, Dalot; Diallo, Fernandes; Zirkzee.

Técnico: Ruben Amorim.

Brighton



Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, O'Riley; Adingra, Rutter, Mitoma; Welbeck.

Técnico: Fabian Hürzeler.

ARBITRAGEM:

Peter Bankes será o árbitro com Eddie Smart e Nick Greenhalgh de assistentes. Craig Pawson comanda o VAR.