Adeus, voz marcante: clubes e personalidades homenageiam Léo Batista

Léo Batista, que morreu neste domingo (19) aos 92 anos, ganhou uma série de homenagens no mundo do esporte. O jornalista estava internado em estado grave após complicações de um tumor no pâncreas e uma trombose — formação de coágulo sanguíneo em veia ou artéria.

Adeus, voz marcante

Clubes e federações prestaram homenagens a Léo Batista minutos após o anúncio da morte do jornalista, que virou assunto mais comentado do Twitter/X em pouco tempo.

As mensagens relembraram a história do apresentador, que virou a "voz marcante" da TV brasileira — o apelido foi dado pelo narrador Luis Roberto, que também falou sobre o colega neste domingo (19).

O Botafogo foi um dos primeiros a repercutir a morte de Léo, que torcia para o atual campeão brasileiro e da América. O jornalista ganhou homenagens do clube em 2019 e ainda "batiza" uma cabine do estádio Nilton Santos.

Veja homenagens

Eterno em nossos corações! ?



Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou? pic.twitter.com/p4HkeVnLCx -- Botafogo F.R. (@Botafogo) January 19, 2025

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, a voz marcante da televisão brasileira. O apresentador foi um dos maiores nomes da comunicação nacional e foi com suas locuções que a nação santista assistiu a tantos momentos gloriosos do nosso Peixão.



Somos? pic.twitter.com/zMJjT4IVhj -- Santos FC (@SantosFC) January 19, 2025

Era uma figura doce e querida. Ele me carregou no colo na TV Globo e sempre foi muito carinhoso. Falar dele é muito fácil porque ele é de uma correção indiscutível. O Léo, além de ter criado uma escola na televisão, fez absolutamente de tudo na Globo. O Léo Batista, em muitos plantões, quando interrompia a programação para trazer notícias, sempre tinha dimensão do que estava tratando. Era comum o Léo narrar eventos que estavam acontecendo mesmo sem ter informação no papel. Ele tinha muito conhecimento. [...] Poderia ficar aqui só chorando, mas o legado dele é tão maior do que essa dor, que fica minha singela homenagem a este gigante da TV e do jornalismo esportivo. É um ícone da Globo Luis Roberto, narrador da Globo, ao Sportv

A Sociedade Esportiva Palmeiras recebeu com tristeza a notícia sobre a morte do jornalista Léo Batista, um dos mais icônicos personagens da história da TV brasileira.



Ao longo de mais de 70 anos de carreira, o paulista de Cordeirópolis se notabilizou pela voz marcante, pela? pic.twitter.com/1HjrOTXZGF -- SE Palmeiras (@Palmeiras) January 19, 2025

O São Paulo FC recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista.



Léo marcou gerações com suas inúmeras apresentações na televisão brasileira, com grande participação no jornalismo esportivo.



Descanse em paz. https://t.co/1mHOwJwUzy -- São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 19, 2025

Um dos maiores comunicadores do Brasil, Léo Batista marcou gerações com seu jeito especial de comandar quadros esportivos. Foi um dos jornalistas que narraram o primeiro jogo de Garrincha e, botafoguense, estava feliz com o título do Brasileiro e da Libertadores do ano passado. Neste momento de imensa dor, a CBF se solidariza com seus familiares, amigos e com a legião de fãs de Léo Batista Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta com pesar a morte de Léo Batista, um dos principais jornalistas esportivos da história deste país, aos 92 anos, neste domingo (19).



Nascido em Cordeirópolis, interior de São Paulo, João Baptista Bellinaso Neto tinha mais de 70 anos de? pic.twitter.com/v34mQBQ7Jy -- Corinthians (@Corinthians) January 19, 2025

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, um ícone do jornalismo esportivo brasileiro.



Com uma dedicação ímpar ao esporte, Léo marcou gerações com sua voz, carisma e paixão pelo futebol, contribuindo imensamente para a história do esporte? pic.twitter.com/1fRovRWfgQ -- Flamengo (@Flamengo) January 19, 2025

A Federação Paulista de Futebol lamenta o falecimento de João Baptista Bellinaso Neto, o jornalista Léo Batista, aos 92 anos, na tarde deste domingo, 19 de janeiro. Ele lutava contra um câncer no pâncreas e foi internado na última semana no Rio de Janeiro, onde faleceu.? pic.twitter.com/MlENdlKJKW -- Paulistão (@Paulistao) January 19, 2025

Neste domingo (19) recebemos com tristeza a notícia do falecimento do jornalista Léo Batista, aos 92 anos. A voz marcante da televisão brasileira, que esteve presente na vida de várias gerações de apaixonados pelo esporte nacional, vai deixar saudades.



Que todos os bons? pic.twitter.com/muvs11fVTe -- Vasco da Gama (@VascodaGama) January 19, 2025

O Fluminense FC lamenta profundamente o falecimento de Léo Batista, aos 92 anos. Dono de uma voz marcante, Léo Batista sempre foi uma referência da televisão brasileira e do jornalismo esportivo. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. pic.twitter.com/rhPEITGqeT -- Fluminense F.C. (@FluminenseFC) January 19, 2025

O Cruzeiro Esporte Clube lamenta o falecimento de Léo Batista, a voz marcante e referência no jornalismo brasileiro.



O clube presta condolências e estende seus sentimentos aos familiares, amigos e fãs.



Descanse em paz! pic.twitter.com/kRhKvKXCRl -- Cruzeiro (@Cruzeiro) January 19, 2025

Torcedor do Botafogo confesso, o comunicador cobriu várias copas e participou efetivamente de grandes notícias.



A FERJ determinou que todas as partidas da 3ª rodada do Campeonato Carioca deste domingo terão 1 minuto de silêncio.



Descanse em paz, Seu Léo! -- FERJ (@FFERJ) January 19, 2025

Descanse em paz, Voz Marcante.



Uma homenagem do Esquadrão de Aço a um dos pioneiros do telejornalismo esportivo no Brasil, Léo Batista, que nos deixou hoje aos 92 anos. #NotaDePesar pic.twitter.com/jXD0q8c8nB -- Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 19, 2025

O Clube do Povo lamenta a partida de Léo Batista, profissional que se tornou referência no jornalismo esportivo brasileiro.



Nossa solidariedade e o desejo de força aos familiares e amigos neste momento de dor.



Descanse em paz 🖤 pic.twitter.com/UhlhJREedr -- Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 19, 2025

É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de um dos maiores jornalistas esportivos do Brasil. Léo Batista, conhecido por sua voz marcante, nos deixou neste domingo. O Grêmio se solidariza e deseja força aos familiares, amigos e fãs.



Estevam Avellar pic.twitter.com/gJTt4YYpj5 -- Grêmio FBPA (@Gremio) January 19, 2025