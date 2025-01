Eleito o melhor em campo contra o Flamengo, Jandrei valoriza preparação nos EUA

Jandrei foi eleito o melhor jogador em campo no empate sem gols entre São Paulo e Flamengo, neste domingo, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, pela FC Series, torneio que serviu de pré-temporada para alguns clubes brasileiros.

O goleiro são-paulino protagonizou algumas boas defesas para manter o placar inalterado no segundo e último compromisso de sua equipe nos EUA. Após o apito final, Jandrei avaliou o período de preparação em solo norte-americano.

"Acho que fizemos uma boa preparação. Conseguimos aproveitar todos os treinos que tivemos em Orlando, os dois jogos também foram muito importantes, jogos de alto nível pra começar o anob em, para dar confiança nesse ano que, se Deus quiser, vamos buscar grandes campeonatos e conquistar um título para a nossa torcida", disse Jandrei.

Esse foi o primeiro jogo do goleiro como titular do São Paulo em 2025. Na última quarta-feira, no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Inter&Co Stadium, em Orlando, Rafael foi quem começou a partida, dando lugar a Jandrei somente na etapa complementar.

Como Rafael foi um dos jogadores que retornaram ao Brasil um pouco mais cedo para a estreia do São Paulo no Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, Jandrei atuou os 90 minutos neste domingo.