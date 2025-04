Onde vai passar São Paulo x Alianza Lima pela Libertadores? Como assistir

São Paulo e Alianza Lima se enfrentam na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em São Paulo, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? A transmissão será feita pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O São Paulo venceu no primeiro compromisso pelo Grupo D. Jogando na Argentina, o Tricolor superou o Talleres por 1 a 0.

No fim de semana pelo Brasileirão, a equipe de Luis Zubeldía ficou no empate sem gols com o Atlético-MG, no Mineirão. O São Paulo ainda não venceu após duas rodadas no nacional.

O Alianza Lima perdeu na estreia da Libertadores. A equipe peruana foi derrotada pelo Libertad, em casa.

São Paulo x Alianza Lima -- Copa Libertadores 2025