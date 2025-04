Falhar é inaceitável? Alicia e Milly questionam torcidas de Fla e Palmeiras

Palmeiras e Flamengo não podem mais perder ou jogar mal mesmo em dia de vitória? Milly Lacombe e Alicia Klein falaram sobre o comportamento das torcidas dos dois clubes, no UOL News.

Ontem (9), as duas equipes entraram em campo pela Copa Libertadores atuando em casa. Pelo Grupo G, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño (PAR) por 1 a 0, enquanto o Flamengo, pelo Grupo C, foi derrotado pelo Central Córdoba (ARG) por 2 a 1.

Milly: Palmeiras e Flamengo estão bem; por que vaiar?

Em anos recentes, o Palmeiras foi campeão de tudo. [...] Este ano, já chegou em uma final - do Paulista -, está 100% na Libertadores. O que tanto a torcida vaia e reclama? E tem o Flamengo também. Os dois times mais vencedores têm as torcidas mais inconformadas.

Nessa fase que a gente está, do capitalismo tardio, não pode mais perder? O time não pode mais ir mal? Não tem tempo para o time se reencontrar? [...] Eu não consigo entender. Não pode mais falhar? Se o time não ganha nada faz um tempo, eu até entendo, mas não é o caso de Palmeiras e Flamengo estão bem.

Milly Lacombe

Alicia Klein: Público decepcionante do Palmeiras

A nota talvez triste deste jogo [Palmeiras x Cerro Porteño] seja em relação à presença do público. Foi o pior público do Palmeiras em Libertadores no Allianz Parque - pouco mais de 24 mil pessoas.

Alicia Klein

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Santos ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

09h (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.