Onde vai passar Fluminense x San José pela Sul-Americana? Como assistir

O Fluminense recebe o San José na noite de hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025.

Onde assistir? O jogo será transmitido com exclusividade pelo Paramount+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Fluminense estreou com vitória no Grupo F. Jogando fora de casa, o Tricolor venceu o Once Caldas por 1 a 0.

Os cariocas também vêm de vitória no Brasileirão. Na estreia de Renato Gaúcho no comando da equipe, o Fluminense superou o Red Bull Bragantino por 2 a 1 no fim de semana.

Já o San José ainda busca a primeira vitória. A equipe boliviana empatou em 1 a 1 com o Unión Española na estreia.

Fluminense x San José -- Copa Sul-Americana 2025