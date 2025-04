Italo, Chumbinho, Dora, Alejo e Pupo vão às oitavas em El Salvador no Circuito Mundial de Surfe

O Brasil terá cinco representantes nas oitavas de final da etapa de El Salvador do Circuito Mundial de Surfe. Depois de alguns dias sem ondas e adiamentos, a competição voltou com a realização das 16 baterias do round 3 e Italo Ferreira, líder da temporada, João Chianca, o Chumbinho, Yago Dora, quarto na classificação, Alejo Muniz e Miguel Pupo venceram seus embates. Samuel Pupo, Deivid Silva, Ian Toledo e Filipe Toledo deram adeus.

Italo se vingou do local Bryan Perez, que o havia eliminado em Punta Roca na temporada passada, em disputa apertada na nona bateria do dia. O brasileiro, mais uma vez, saiu em desvantagem diante do salvadorenho, que logo encaixou uma boa onda para 6,83 pontos.

Disparado na frente na atual edição do Circuito Mundial, em briga com o australiano Ethan Ewing, uma das forças garantidas no dia, e o havaiano Baron Mamiya, eliminado por Alejo Muniz, Italo se recuperou com grande manobra e boa nota de 7,33, a melhor da disputa. No fim, avançou às oitavas com 13,40 a 13,13 no geral.

A primeira bateria do round 3 veio em duelo verde e amarelo entre Yago Dora e Samuel Pupo. E o bom momento na temporada acabou se confirmando em disputa ainda com poucas ondas. Dora avançou com 9,50 contra 4,43 do compatriota.

Alejo Muniz foi para o mar na 13ª bateria em dura missão diante de Barron Mamiya, terceiro melhor da temporada. E saiu perdendo. Após encaixar grande onda, foi aplaudido de pé pelos compatriotas acompanhando sua apresentação. A disputa era acirrada, contudo, e após algumas trocas na liderança, terminava com o havaiano avançando com 10,83 a 9,90. Mas o brasileiro encaixou nova manobra com o cronômetro zerando e avançou com 10,92 no total após espera angustiante da dupla na água.

Chumbinho entrou na água na sexta disputa, contra Joel Vaughan, e não deu chances ao australiano. Seguro do começo ao fim, se garantiu entre os 16 melhores com 12,97 a 9,13. Pela 11ª bateria, já com o mar com poucas ondas, Deivid Silva não teve chances diante do sul-africano Jordy Smith, caindo com 11,50 a 4,86.

Ian Gouveia e Miguel Pupo fizeram o segundo confronto brasileiro na 15ª e penúltima bateria do longo dia em El Salvador. O duelo foi bastante equilibrado e com vitória de Pupo, por 12,50 a 11,70. Na última disputa do round 3, Filipe Toledo, o Filipinho, acabou não "achando" a última onda e foi desclassificado, perdendo de Alan Cleland por 13,00 a 10,00.

A etapa de El Salvador pode ser excelente aos brasileiros pelo fato de outros nomes de peso do Top 10 ficarem pelo caminho antes das oitavas, casos do terceiro colocado Barron Mamiya, o quinto Rio Waida e o sétimo, Jack Robinson.