De volta ao CT do Corinthians, Garro revela "muita vontade" de jogar e agradece apoio

Rodrigo Garro, meio-campista do Corinthians, retornou ao CT Doutor Joaquim Grava para dar sequência ao tratamento de sua tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino, que esteve em Madri (Espanha) para um tratamento específico, destacou sua vontade de voltar aos gramados.

Fala, Rodrigo Garro! 🗣️🎙️🇦🇷



O camisa 8️⃣ do Timão está de volta e falou sobre seu tratamento na Espanha! 🖤



Veja completo na Corinthians TV 👉🏼 https://t.co/Kh7mMpyWXe#VaiCorinthians pic.twitter.com/SsCI7jQbc4 -- Corinthians (@Corinthians) April 10, 2025

"Fala, Fiel! Estou aqui de volta, continuando com o período de recuperação. Foram dias de muito trabalho, de muitas coisas lá (em Madrid).Quero agraceder ao DM do Corinthians por me ajudar neste processo de recuperação, o departamento médico. Estou com muita vontade de voltar a jogar, de compartilhar os gramados com os meus companheiros", começou Rodrigo Garro, que agradeceu as mensagens dos torcedores corintianos.

"Deus queira que, logo, eu esteja aí com vocês. Obrigado pelas mensagens de carinho. Para mim, é muito importante. Obrigado, muito obrigado. 'Tamo' junto'", finalizou o meio-campista do Corinthians.

Rodrigo Garro sofre, desde o início da temporada, com uma tendinopatia patelar no joelho direito. O argentino, assim, viajou à Espanha no último dia 31 de março para realizar tratamento "inovador" em um centro de reabilitação, e trabalhou por lá na última semana.

O meia esteve sob os cuidados de um especialista em problemas desse tipo, que já passou pelo Atlético de Madrid e foi indicado por Memphis Depay. A situação de Garro está, inclusive, sendo acompanhada de perto pelo departamento médico do Corinthians.

A expectativa é que Garro só retorne aos gramados pelo Corinthians quando estiver 100% recuperado da contusão - pelo menos é o que garantiu o técnico Ramón Díaz na coletiva após a derrota para o Huracán. O meia atuou em 10 partidas no sacríficio neste ano, e também disputou a final do Campeonato Paulista, no último dia 16, sofrendo com o problema físico.

Garro é peça chave do Corinthians. O argentino foi um dos principais jogadores da equipe na última temporada e conquistou rapidamente o carinho da Fiel Torcida. Ao todo, já são 72 partidas com o manto alvinegro, com 14 gols marcados e 16 assistências distribuídas.