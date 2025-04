Sidão explica sucesso do Audax e lembra: 'Diniz fez vários caras chorarem'

Uma das peças-chave do emblemático Audax de Fernando Diniz, Sidão relembrou o sucesso improvável do time no Paulistão 2016 e contou histórias curiosas do ex-treinador da seleção brasileira.

O que aconteceu

O Audax surpreendeu em 2016 e, com um futebol para lá de envolvente, chegou à final do Paulista depois de superar três dos quatro grandes ao longo da competição. Além do goleiro Sidão, o time contava com nomes como Tchê Tchê, Camacho, Bruno Paulo e Ytalo.

A equipe comandada por Fernando Diniz bateu o Palmeiras por 2 a 1 na primeira fase, goleou o São Paulo por 4 a 1 nas quartas de final e eliminou o Corinthians na semifinal em plena Neo Química Arena, após 2 a 2 no tempo normal e triunfo nos pênaltis. O título ficou com o Santos após empate de 1 a 1 no jogo de ida e vitória suada do Peixe na Vila Belmiro, por 1 a 0.

A gente trabalhou três anos juntos. Eram jogadores que tinham tido oportunidades em times grandes e não aproveitaram Sidão, em entrevista ao Charla Podcast

Sidão disse ter presenciado vários jogadores chorando devido ao "choque de realidade" provocado pelo treinador.

Ele pegou essa rapaziada... 'Não tá aproveitando, vem pra cá, o que está acontecendo? Deixa comigo'. E ele levava os caras para perto dele e dava um choque de realidade. Eu vi ele [sic] fazer um monte de gente chorar, por conta do choque de realidade. A gente estava numa bolha... 'Qualquer hora eu vou virar'. Se você não acordar, não vai. E aí ele fazia o cara chorar

Sidão conta que Fernando Diniz aproveitava histórias contadas pelos próprios jogadores para usá-las em momentos dos jogos que lhe convinham.

O Diniz fazia umas dinâmicas, formava uma roda e cada um contava a sua história. Um tempo atrás o Diniz chegou num clube e alguém ligou pra perguntar. 'Cara, o Diniz vai fazer umas dinâmicas, não fala nada da sua vida pra ele'. 'Por quê?'. 'Porque ele vai guardar no bolso e quando você tiver andando em campo ele vai jogar na sua cara'.

Aí o cara falava: 'Minha avó depende de mim', 'Sustento minha família', aí chega na hora de correr e o cara tá na nhaca. 'Você vai matar sua avó'! 'Sua família vai morrer de fome, corre'! Ele lembrava os caras dos porquês

Ex-Corinthians e São Paulo, Sidão explica que os treinos eram tão intensos que se tornavam mais difíceis até mesmo que os próprios jogos. Ele lembra, inclusive, de um treino em que Diniz fez os titulares jogarem 11 contra 12, sem chutão.

A gente treinava muito, 1h30 ou 2h treinando. Hoje ninguém faz isso aí. Só ele... Aí chega na hora do jogo e todo mundo lá dentro está de boa, porque no treino é muito mais difícil. Teve treino que a gente fez para jogar a final contra o Santos e ele colocou 12 caras para marcar nós, e sem dar chutão. Acha alguém, se vira

A final contra o Santos

Depois de empate por 1 a 1 no primeiro jogo, no Rochdalão, o Audax não cedeu na Vila Belmiro. Sidão lembra que o Santos, mesmo jogando diante de sua torcida, jogou à espera do time de Osasco, que terminou o jogo com 66% de posse de bola e 16 finalizações, contra 10 do Peixe.

A gente estava ganhando o primeiro jogo de 1 a 0 e no final eles arrumaram o empate. Aí o Diniz: 'os caras vão pressionar lá [na Vila], vamos treinar'. E treinamos. Chegando lá, os caras deram a bola para gente, baixaram o bloco e ficaram lá. O Santos, na Vila... O Dorival [Júnior] era o treinador: 'não vou lá pressionar os caras nada, eles sabem fazer'