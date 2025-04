United busca virada, mas vê Lyon empatar no último lance em jogaço das quartas da Liga Europa

O Manchester United teve tudo para voltar da França com uma gigante vitória de virada sobre o Lyon, por 2 a 1. Mas uma linda jogada no último minuto acabou com gol da igualdade dos mandantes, por 2 a 2, em jogaço de ida das quartas de final da Liga Europa. Depois de sair atrás do placar, os ingleses usaram a cabeça no fim das etapas para abrir frente no placar. Cherki, em rebote de Onana, contudo, salvou o time da casa ao definir o 2 a 2 no lance derradeiro. A definição da vaga nas semifinais ocorre em Old Trafford, na próxima quinta-feira.

Depois de levar um gol defensável do ex-Botafogo Almada, o United conseguiu o empate no último lance do primeiro tempo. Garnacho e Casemiro, de cabeça, tiveram a oportunidade da virada no segundo tempo, mas Lucas Perri salvou no lance do argentino e viu o brasileiro mandar para fora. Na base da insistência, contudo, veio o gol. E pelo alto. Bruno Fernandes mandou na área e Zirkzee superou o goleiro brasileiro aos 43 minutos. A festa inglesa acabou frustrada com Cherki deixando tudo igual.

O United demorou para chegar no ataque, mas quando o fez, viu Hojlund passar vergonha. O centroavante recebeu um lindo passe para trás e, sozinho na área, chutou mascado, sem forças. Em lance semelhante, Bruno Fernandez não abriu o marcador graças a desvio da zaga, mandando a escanteio. Casemiro ainda tentou uma bicicleta antes do primeiro gol da partida.

O maior ímpeto dos franceses, ofensivos desde o apito inicial, acabou premiado com gol de Almada, ex-Botafogo. O argentino bateu falta pela esquerda e contou com a falha de Onana para celebrar o 1 a 0. Ninguém desviou o cruzamento e a bola foi parar nas redes.

A vantagem parecia garantida na etapa. Até um agarrão sem necessidade em Garnacho aos 49 minutos custar caro - o árbitro anotou quatro minutos de acréscimos. Bruno Fernandes cobrou a falta para a área, o goleiro Lucas Perri afastou, mas Ugarte, de primeira, recolocou a bola na área e o zagueiro Leny Yoro empatou de cabeça.

O segundo tempo foi ainda mais aberto, com os oponentes a todo momento rondando a área. Faltava capricho, entretanto. Restando 12 minutos, um princípio de confusão após entrada dura quase termina em briga. Mount e Tagliafico acabaram advertidos pelo árbitro pelo nervosismo.

Garnacho, de cabeça, só não garantiu a virada do United por causa de gigante defesa de Lucas Perri, espalmando para escanteio. Logo depois, foi a vez de Casemiro ver sua cabeçada assustar. Mandou raspando a trave. A virada saiu com Zirkzee, escorando o cruzamento perfeito de Bruno Fernandes.

Sem desistir jamais, o Lyon deu alegria à sua fanática torcida no último lance. Troca de passes de primeira, com direito a calcanhar de Lacazzete dentro da área e batida forte. Onana deu rebote e Cherki não desperdiçou: 2 a 2.

Em outro duelo de favoritos, Tottenham e Eintracht Frankfurt fizeram grande jogo na Inglaterra e empataram por 1 a 1. Os visitantes abriram o placar com Ekitike. Skhiri roubou a bola na defesa e deu ótimo lançamento ao atacante, que cortou a marcação e bateu rasteiro, de fora da área. A igualdade veio com Pedro Porro, escorando cruzamento de Maddison na pequena área.

Na Escócia, o Rangers recebeu o Athletic de Bilbao, da Espanha, e acabou prejudicado com expulsão do zagueiro Propper logo aos 13 minutos. Com um a menos, abriu mão da missão de buscar vantagem no confronto e se limitou a tentar segurar os rivais. Já no fim, acabou vazado com gol de Berenguer, que acabou invalidado pelo VAR e ainda viu o jogador desperdiçar um pênalti. A igualdade sem gols acabou de enorme tamanho e celebrada.

Na primeira partida das quartas de final, o surpreendente Bodo/Glimt manteve a boa fase na competição ao abrir vantagem diante da Lazio com boa vitória por 2 a 0 na Aspmyra Stadium, na Noruega, gols de Saltnes. A definição será em Roma, na quinta-feira.