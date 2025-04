Manchester United cede empate nos acréscimos ao Lyon pelas quartas da Liga Europa

Pela partida de ida das quartas de final da Liga Europa, com um gols sofrido nos acréscimos, o Manchester United empatou com o Lyon por 2 a 2, no Groupama Stadium, nesta quinta-feira.

A partida de volta será realizada no Old Trafford na próxima quinta-feira, a partir das 16h (de Brasília). O time que avançar enfrenta o Rangers ou o Athletic Bilbao na semifinal da Liga Europa.

Antes, ambas as equipes entram em campo pelos seus campeonatos locais. O United enfrenta o Newcastle neste domingo, pela 32ª rodada do Inglês, às 12h30 (de Brasília). Na mesma data, o Lyon visita o Auxerre, pela 29ª rodada do Francês, às 15h45.

Os gols do jogo

Aos 25 minutos do primeiro tempo, Thiago Almada, em cobrança de falta pelo lado esquerdo, cruzou dentro da área. Em um descuido do goleiro Onana, sem qualquer desvio, a bola acabou entrando.

Aos 49, Bruno Fernandes bateu falta com um cruzamento para a pequena área. O goleiro Lucas Perri socou a bola em direção a Ugarte, que fez novo levantamento na área. O zagueiro Yoro, então, cabeceou para empatar.

No final da partida, aos 42 minutos do segundo tempo, Bruno Fernandes dominou pela direita e cruzou na segunda trave para Zirkzee virar o marcador de cabeça.

Já aos 50 minutos, a bola sobrou dentro da área para Mikautadze finalizar em cima do goleiro Onana, que deu rebote para Cherki marcar o gol de empate dos franceses.

Confira os resultados da Liga Europa nesta quinta-feira:

Bodo/Glimt 2 x 0 Lazio



Rangers 0 x 0 Ath Bilbao



Tottenham 1 x 1 Eintracht Frankfurt