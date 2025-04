Onde vai passar Colo-Colo x Fortaleza pela Libertadores? Como assistir

O Fortaleza visita o Colo-Colo hoje (10), às 21h (de Brasília), no Monumental David Arellano, em Santiago, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2025.

Onde assistir? O confronto será transmitido pela ESPN4 (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —sujeito às condições da plataforma).

O Fortaleza não teve a estreia desejada na Libertadores. Atuando diante de sua torcida, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda foi surpreendido pelo Racing e acabou derrotado por 3 a 0.

Pelo Brasileirão, o Leão do Pici conquistou um ponto fora de casa na última rodada. A equipe empatou por 1 a 1 com o Mirassol, no fim de semana.

O Colo-Colo também busca a primeira vitória no Grupo E. Os chilenos ficaram no empate em um movimentado 3 a 3 com o Atlético Bucaramanga, da Colômbia, na estreia.

Colo-Colo x Fortaleza -- Copa Libertadores 2025