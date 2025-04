Diego Lopes e Yair Rodriguez roubam a cena com discussão na coletiva do UFC 314; veja

Na noite desta quinta-feira (10), no 'Kaseya Center', em Miami (EUA), foi realizada a coletiva de imprensa do UFC 314. Os 10 atletas envolvidos nas cinco lutas que compõem o card principal participaram da cerimônia. E curiosamente, a dupla que roubou a cena sequer foi escalada para o mesmo combate. Pesos-penas (66 kg) em destaque no show, Diego Lopes e Yair Rodriguez protagonizaram uma discussão acalorada no palco e precisaram ser contidos pela equipe de segurança do Ultimate (veja abaixo ou clique aqui).

Tudo começou quando Diego repercutiu uma declaração recente de Yair, que mostrou incômodo do faixa-preta representar o México, mesmo sendo brasileiro. Sem papas na língua, Lopes 'cutucou' Rodriguez de volta. Minutos depois, ao ser questionado se 'El Pantera' seria um adversário futuro, o manauara ironizou a má fase do desafeto, que vem de duas derrotas. A alfinetada foi suficiente para, aparentemente, trazer a público uma rivalidade entre os atletas até então desconhecida.

"Idiota. Sim, você é um idiota. Vocês bateram no cara da minha equipe, não. Bateram no Marco. Estava esperando o momento certo para falar isso na sua cara. Você quer lutar? Vamos lá", atacou Rodriguez, já de pé, gritando com Diego.

"Idiota? Fala isso na minha cara. Toca em alguém da minha equipe para você ver. Não fala da minha equipe. Minha equipe não se esquece nunca, eles sabem o que aconteceu. Cuidado com o que você fala. Uma mulher não se ameaça, isso não se faz", rebateu Lopes, enquanto era contido pelos seguranças para não se aproximar de Yair.

As aspas, mesmo em meio a um caos instaurado no palco da coletiva, dão a entender que houve algum tipo de rixa entre as equipes de Rodriguez e Diego. Agora resta saber se os atletas que possuem vínculos, diretos ou indiretos, com o México, irão tirar a rivalidade do papel e medir forças em um futuro próximo dentro do UFC.

Tira-teima pelo cinturão?

Caso ambos vençam seus compromissos neste sábado, Yair e Diego podem ter seus caminhos cruzados em uma eventual disputa de título. Afinal de contas, o brasileiro encara Alexander Volkanovski pelo cinturão até 66 kg, enquanto Rodriguez recebe o ex-astro do Bellator em confronto de destaque da categoria. O palco perfeito para o duelo já é, inclusive, projetado. Afinal de contas, o UFC irá promover um card numerado no México em setembro.

OH MY GOODNESS!! ?

YAIR RODRIGUEZ AND DIEGO LOPES GO AT IT AT THE #UFC314 PRESSER!!!pic.twitter.com/VgUw6GRuFT

- Championship Rounds (@ChampRDS) April 10, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok