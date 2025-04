Como a volta de Pedro muda o ataque do Flamengo? PVC explica

A volta de Pedro ao Flamengo após sete meses de recuperação da cirurgia no joelho muda a dinâmica de ataque do time de Filipe Luís, explicou o colunista Paulo Vinícius Coelho na Prancheta do PVC, no De Primeira.

O colunista destacou que o Mengão teve três centroavantes diferentes na derrota para o Central Córdoba na Libertadores, o que alterou a forma de a equipe atacar ao longo do jogo.

Foram três centroavantes. O Juninho foi titular nos primeiros 45 minutos, ele cai do meio para direita e entra na área, mas ele circula muito fora da área.

Com as mudanças do Filipe Luís no intervalo, Bruno Henrique passa a ser o centroavante. Ele faz um movimento parecido com o Juninho, ele sai da área, mas escapa mais para esquerda. Ele faz esse movimento quando vai para o centro do ataque.