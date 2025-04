Brasil perde da República Tcheca na estreia das qualificatórias da Billie Jean King Cup

Nesta quinta-feira, o Time Brasil foi superado pela República Tcheca por 2 a 1, na estreia do Grupo B dos Qualifiers da Billie Jean King Cup. Em Ostrava, na República Tcheca, Laura Pigossi perdeu para Marie Bouzkova, por 6/0 e 7/6. Depois, Beatriz Haddad Mais foi derrotada por Linda Noskova, por 6/4 e 6/0. Nas duplas, Bia e Luisa Stefani venceram Linda Noskova e Tereza Valentova, por 6/4 e 7/6.

Mesmo com o revés no primeiro confronto, a equipe brasileira ainda tem chance de se classificar para as finais da BJKC. Para isso, precisa vencer a Espanha nesta sexta-feira, a partir das 10h (de Brasília), e torcer para que as adversárias vençam as mandantes, no sábado.

As partidas do Time Brasil têm transmissão ao vivo na ESPN e no Disney+.

Brazil bounce back ??? Luisa Stefani and Beatriz Haddad Maia defeat Linda Noskova and Tereza Valentova 6-4, 7-6 (4) to claim the last available point in the tie, which finishes 2-1 in Czechia's favour ? pic.twitter.com/w61o3aF0cC ? Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 10, 2025

Abrindo os confrontos na RT Torax Arena, Laura Pigossi teve dois sets distintos contra Marie Bouzkova. No primeiro, a paulista viu Marie Bouzkova dominar a quadra e saiu atrás do placar. Já no segundo set, a medalhista olímpica foi mais competitiva e chegou a ficar a um game de igualar o jogo por duas oportunidades, mas cedeu a derrota no tiebreak e fechou o placar em 6/0 e 7/6.

Após a partida, Pigossi falou sobre os altos e baixos e destacou os bons momentos em quadra. "Tive alguns pontos importantes para reverter a situação, só que não soube lidar com as iniciativas e acabei perdendo esses momentos. Eu poderia ter ficado mais sólida, principalmente nas bolas de meio, mas sabia que seria um desafio pela situação de quando cheguei. Apesar do resultado, tive bons momentos no jogo e tenho certeza que vou melhorar para amanhã. Já estarei mais adaptada e acredito que esse é o caminho para o meu jogo fluir", destacou.

Na segunda partida do dia, Bia Haddad Maia teve um início equilibrado contra Linda Noskova, mas saiu atrás após sofrer uma quebra no set. Em seguida, a rival conseguiu controlar o ritmo em quadra e superou a brasileira, por 6/4 e 6/0.

Poucos minutos depois, Bia se juntou à Luisa Stefani para disputar a partida de duplas e a parceria brasileira demonstrou entrosamento contra Noskova e Tereza Valentova. As tenistas controlaram o primeiro set e estiveram à frente durante todos os games. No segundo, as tchecas equilibraram o confronto e chegaram a levar para o tiebreak. Então, as brasileiras retomaram a vantagem e fecharam o placar em 6/4 e 7/6.

Com a vitória, Bia falou sobre a recuperação entre as partidas. "Não tive muito tempo para o meu segundo jogo, mas consegui canalizar a minha energia e focar na dupla. Estou feliz que a gente conseguiu se organizar, jogar bem e de forma agressiva durante todos os minutos. No final, fizemos um bom trabalho para entrar melhor amanhã contra a Espanha", pontuou.

Já Stefani explicou que a preparação fez a diferença nas duplas e que a equipe ainda vai buscar a classificação. "É muito diferente entrar sabendo que eu vou jogar a dupla no final do dia, então é outro tipo de preparação ao longo do dia. Eu, obviamente, estou torcendo, apoiando as meninas, mas também tive como me preparar mentalmente e taticamente. Amanhã é um novo dia e queremos chegar com essa energia para ir com tudo contra a Espanha", completou.