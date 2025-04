Evento de MMA inaugura luva que mede força dos golpes em tempo real; entenda

Na noite desta quarta-feira (9), no 'Clube AABB', no Rio de Janeiro, foi lançada uma inovação que pode revolucionar a forma como os fãs consomem esportes de combate. Uma luva tecnológica que mede a força dos golpes dos lutadores em tempo real foi colocada para testes. A novidade, desenvolvida pela cerveja Spaten, utilizada com sucesso entre os atletas que participaram da 13ª edição do evento 'Martial Arts Championship', tende a trazer uma nova experiência aos torcedores apaixonados pelas lutas.

Criada para ser utilizada em luvas de MMA de 4 onças, a tecnologia 'Punch Pay' nasceu de uma percepção de Spaten, em parceria com Gut Agency, e foi criada pela '20dash'. Com uma espécie de chip de 3cm inserido no equipamento, também denominado 'acelerômetro', é possível registrar em tempo real a potência dos golpes dos atletas. Na 13ª edição do 'MAC', todas as vezes que um ataque ultrapassou a marca de 120kgf (quilograma-força), um cupom da Spaten foi liberado ao vivo durante a transmissão oficial do evento.

E logo no evento teste, momentos impactantes ajudaram a promover ainda mais a implementação da tecnologia. Destaque para a luta principal da noite. Com um nocaute avassalador via cruzado de esquerda, Fabio 'Gigante' derrotou Marcos 'Vuvuzela' e conquistou o cinturão peso-mosca (57 kg) da organização. O golpe que definiu o confronto, inclusive, foi um dos mais potentes do card. Um dos responsáveis por confeccionar a inovadora luva, Denis Shirazi explicou em entrevista exclusiva à Ag Fight que o equipamento não interfere em nada no decorrer dos combates.

"A luva é normal. Uma das principais preocupações que a gente teve é que o chip não pode interferir na luta. Não pode machucar o adversário, não pode atrapalhar o lutador. Então a gente desenvolveu um chip muito pequeno, que é um 'acelerômetro'. Ele pega a velocidade de um soco, do movimento. Daí a gente consegue ter 'força G'. E disso a gente consegue saber a potência daquele soco. A gente tem uma comunicação via bluetooth super rápida, então os dados já são passados em tempo real, sem atraso nenhum. Uma máquina vai processar e vai direto para a transmissão", esclareceu Denis.

Inovação segue tendência de outros esportes

Durante a 13ª edição do Martial Arts Championship, um pontapé inicial foi dado em direção ao futuro. Trazer dados em tempo real da disputa do mais alto rendimento é uma tendência cada vez maior nos esportes ao redor do mundo, como no futebol, tênis e vôlei. Nos esportes de combate, porém, essa ideia ainda é embrionária.

"É uma tecnologia que vem para ficar, que entendo que vai ter em todos os eventos de luta no mundo em um futuro próximo. O esporte está cada vez mais perto do público, sendo transmitido bastante para o público. E cada vez mais a gente tem que ter informação para o público do que está acontecendo. Por exemplo, no tênis você já vê a velocidade da bolinha. Em outros esportes você tem um monte de tecnologia. E trazer isso para o MMA, para as lutas em geral, é informar o que está acontecendo. E o principal é o soco, é o que a gente quer ver. Essa inovação tem tudo para trazer mais o público para perto da luta e do que está acontecendo", projetou Shirazi.

Estilo Spaten de ser forte

O lançamento da tecnologia 'Punch Pay' é mais uma das iniciativas de Spaten para se consolidar no mundo dos esportes de combate. Em 2024, a marca entrou no território das artes marciais de olho em fomentar um legado de impacto no ramo a longo prazo. Com seu incentivo ao esporte, não demorou muito para que Spaten fechasse uma parceria emblemática e se tornasse a cerveja oficial do UFC no Brasil.

Além da união com o maior evento de MMA do mundo em território nacional, a cervejaria também promoveu seu próprio card em junho de 2024. Em show que marcou a despedida de Anderson Silva do mundo das lutas em solo brasileiro, a marca desenvolveu o chamado 'Spaten Fight Night', que, além de 'Spider', reuniu grandes nomes dos esportes de combate, como Chael Sonnen, Esquiva Falcão, Hebert Conceição e Bia Mesquita.

Cinco meses depois, em novembro de 2024, Spaten ampliou seus horizontes e se consolidou com a cerveja do mundo das lutas ao participar do aguardado confronto entre Mike Tyson e Jake Paul, nos EUA. Um dos eventos esportivos de maior repercussão global dos últimos tempos, o ringue de boxe do show no Texas (EUA) estava estampado com a marca da cerveja alemã criada em 1397, que firmou uma parceria comercial com a Netflix, gigante do streaming que transmitiu o duelo entre o lendário pugilista e o popular youtuber.

Confira abaixo todos os resultados do 'MAC' 13:

MMA Profissional: Fabio 'Gigante' Henrique venceu Marcos 'Vuvuzela' por nocaute no primeiro round

Submission: Luiz 'Filipinho' Araújo venceu Lucas Laet por decisão do árbitro central

MMA Profissional: Taffarel Brasil venceu Lucas 'Boyka' Araújo por decisão dividida

Submission: Leonardo 'Chocolate' Nascimento venceu Victor 'Muralha' Hugo por decisão árbitro central

MMA Profissional: Derick Borges venceu Alexandre dos Santos Junior por decisão unânime

MMA Profissional: Davi Chueng venceu Cristiano Rick Carvalho por nocaute técnico no segundo round

MMA Profissional: Danilo 'Bambam' Marques venceu Cauê Santos no terceiro round por desistência do rival

MMA Amador: Amanda Rafaela venceu Mariane Santos por finalização no segundo round

MMA Amador: Jonatas Machado venceu Pedro Catalano por decisão unânime

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Spaten (@spaten_br)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok