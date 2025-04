Totti polemiza e diz que Messi não teria Bola de Ouro jogando só pela Roma

Campeão do mundo com a Itália em 2006, Francesco Totti causou polêmica ao falar sobre nunca ter sido eleito melhor jogador do mundo. Para o italiano, até mesmo Lionel Messi não teria ganho nenhuma Bola de Ouro se tivesse uma carreira como a dele, atuando só pela Roma.

O que aconteceu

Dê a Messi 25 anos na Roma. Você sabe quantas Bolas de Ouro ele ganharia? Zero Francesco Totti, durante o programa italiano Viva El Futbol

Antonio Cassano, um dos apresentadores do programa e também ex-jogador da Roma, brincou sobre as palavras de Totti. "Não pode falar do Leo [Messi] e você sabe". O ex-camisa 10 disse ainda não precisar do prêmio de melhor do mundo.

25 anos [na Roma]. Essa é a maior vitória

"Totti":

Por sus comentarios sobre Lionel Messi pic.twitter.com/4rJyaFJ5fj -- ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 8, 2025

Ex-meia, Totti jogou a carreira inteira na Roma. Ele foi revelado pelo clube, subiu para o time principal em 1993 e vestiu a camisa romanista até 2007, quando fez uma memorável despedida no Olímpico de Roma. Conquistou o Campeonato Italiano em 2000/01 e ainda levantou os troféus da Copa da Itália (2006/07 e 2007/08) e Supercopa da Itália (2001 e 2007).

Messi é o maior vencedor de Bolas de Ouro da história do futebol. O craque argentino levou o troféu oito vezes: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023.

Messi já tietou Totti em 2015. O argentino postou uma foto com o craque italiano depois de enfrentá-lo em um amistoso. "Um grande! Que fenômeno!", escreveu.