Tomás Rincón fala sobre usar a camisa 10 do Santos: "Uma honra"

O Santos definiu um revezamento para voltar a utilizar a sua lendária camisa 10, que um dia pertenceu ao Rei Pelé. Na vitória contra o Mirassol, o experiente meio-campista Tomás Rincón assumiu o número e falou sobre a sua satisfação com essa missão na rodada de abertura do Paulistão 2025.

"Sim, foi a maior (honra da carreira). É uma honra e um orgulho poder vestir essa camisa, por tudo aquilo que representa não só para o Santos FC, mas para o mundo inteiro", explicou, em entrevista ao site oficial do clube.

Durante o ano de 2024, a camisa 10 de Pelé não foi utilizada por nenhum jogador do Santos. O time não queria que o número do Rei fosse usado enquanto o time estivesse na Série B.

Vitória importante!

A noite de Tomás Rincón recebeu uma satisfação extra com o resultado positivo contra um adversário em ascensão. O Mirassol tem feito boas campanhas no Estadual e agora irá disputar a Série A do Brasileirão em 2025.

"Foi muito importante conseguir a vitória contra o Mirassol, que não era um jogo fácil, pois começar bem faz muita diferença", concluiu Tomás Rincón.

Em busca da segunda vitória, o Santos volta a jogar pelo Paulistão 2025 neste domingo contra a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli.