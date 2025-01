Sporting vence Rio Ave e se isola na liderança do Campeonato Português

O Sporting visitou neste sábado o Rio Ave, pela 18ª rodada da Liga Portuguesa, e venceu a equipe da Vila do Conde por 3 a 0 no Estádio dos Arcos. Os gols da partida foram marcados pelo zagueiro Aderllan, que anotou contra, por Hjulmand de pênalti, e pelo artilheiro Victor Gyokeres.

O time de Lisboa estava empatado com o Benfica na tabela, que possui 41 pontos, porém, com a vitória, se isola na liderança do Campeonato com 44 pontos conquistados em 18 jogos.

Já o rival, com a derrota, se manteve com 20 pontos, ocupando a 11ª colocação, e ainda pode perder uma posição, em caso de empate ou de vitória do Gil Vicente diante do Porto neste domingo.

O Sporting enfrenta nesta quarta o RB Leipzig, na Alemanha, pela Liga dos Campeões, enquanto o Rio Ave joga apenas no próximo sábado, contra o Farense, fora de casa, em partida válida pela 19 rodada da Liga Nacional.

Os gols da partida

Com apenas três minutos de jogo, após um bate e rebate na área, a bola ia sobrando para o lateral Fresneda da equipe de Lisboa e, ao tentar tirar de carrinho, o zagueiro Aderllan acabou marcando contra.

Com um pênalti marcado aos 23 minutos do primeiro tempo, o meia Hijulmand bateu forte no canto esquerdo do goleiro e ampliou.

Já no fim da partida, aos 43 da segunda etapa, Victor Gyokeres limpou o zagueiro na área e bateu de chapa para fechar o placar.