Sem Calleri e André Silva, quem deve ser o centroavante titular do São Paulo contra o Botafogo-SP? Vote!

O São Paulo não poderá contar com os atacantes Calleri e André Silva na estreia oficial na temporada, contra o Botafogo-SP. Os jogadores permenceram com o restante do elenco nos Estados Unidos e geraram lacunas no setor para a partida.

Calleri e André Silva são os únicos centroavantes do atual elenco são-paulino. Além deles, os demais jogadores de ataque da equipe costumam jogar pelos lados e não centralizados.

Os jovens Willian Gomes e Henrique, que deixaram os Estados Unidos rumo ao Brasil para a partida, figuram como as primeiras opções para o auxiliar Maxi Cuberas, que comandará a equipe, já que Luis Zubeldía permaneceu nos EUA. Todavia, ambos os jogadores não são centroavantes de ofício.

Outra opção é o jovem Ryan Francisco, destaque do Tricolor Paulista na Copinha, com seis gols marcados. Devido ao baixo número de jogadores da posição, o atacante de 18 anos pode ser relacionado para a partida. Ele, no entanto, joga neste sábado pelo torneio de base, contra o Cruzeiro, pelas quartas de final. Caso o Tricolor avance, a semifinal acontecerá na segunda-feira, data do duelo contra o Botafogo-SP.

A estreia oficial do São Paulo está marcada para acontecer nesta segunda-feira, na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).