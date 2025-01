Quem são os jovens que viraram opção do Fla em meio à busca por zagueiro

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo segue no mercado em busca de um zagueiro. Interessado em Danilo, o rubro-negro tem apenas garotos como opções para o técnico Filipe Luís no primeiro jogo do time principal em 2025. Entre as alternativas estão um que é pupilo do próprio treinador, um neto de ex-seleção e dois que foram levados do Brasil para completar o grupo nessa reta final de pré-temporada.

O que aconteceu

As conversas do Fla com Danilo seguem no mesmo estágio. O clube já tem ideia de algumas condições para ter o jogador e aguarda uma sinalização dele para mandar a proposta de retorno ao Brasil. O zagueiro é visto como ótima oportunidade de mercado, e o setor é a prioridade atualmente.

Léo Pereira deixou a delegação após a morte de um familiar. Por isso, ele fica fora do primeiro amistoso da temporada. Léo Ortiz é o único experiente à disposição para o setor. Filipe Luís também pensa em utilizar Alex Sandro improvisado. A definição do time será em treino neste sábado.

Enquanto não tem uma reposição com mais rodagem, o Fla tem os jovens. Carbone, João Victor, Pedro Fachinetti e Cleiton são os nomes disponíveis para o jogo diante do São Paulo, no domingo, às 17h (de Brasília).

Pablo está fora dos planos? Não necessariamente, mas está na lista de negociáveis. O zagueiro titular do time do Campeonato Carioca praticamente não entrou em campo em 2024 e não agradou nos primeiros jogos da temporada. Ele tem vontade de permanecer para buscar espaço, mas o Fla não se oporia a uma saída. O alto salário dificulta uma transferência.

Quem são eles?

João Carbone é neto do ex-volante e ex-treinador José Luiz Carbone, que passou pela seleção brasileira em 73 e 74. O jovem foi titular na vitoriosa campanha da Libertadores sub-20 e participou da pré-temporada no ano passado, sendo utilizado com Tite. O zagueiro, porém, não teve oportunidades em partidas oficiais. Ele deu os primeiros passos na carreira como lateral-esquerdo e depois foi recuado ainda no Grêmio, antes de chegar ao Flamengo.

A presença de João Victor na pré-temporada teve o dedo de José Boto. Uma das primeiras medidas dele como diretor do Fla foi a não liberação para que o jovem servisse a seleção brasileira de base. O defensor foi o primeiro da geração 2007 a estrear pelo profissional do Flamengo e titular no Mundial sub-20. Mesmo no ano passado, quando tinha idade para jogar no sub-17, ele vinha sendo convocado por Ramon Menezes para a seleção sub-20. Ele completa 18 anos no dia 1º de janeiro. A multa para tirar o jovem da Gávea é de 70 milhões de euros (cerca de R$ 431,5 milhões). O garoto foi contratado em 2023 junto ao Zumbi-AL, que virou zebra na Copinha. A equipe, inclusive, venceu o Fla neste ano na fase de grupos.

Pedro Fachinetti despertou a curiosidade de Alcaraz logo que chegou aos Estados Unidos. O argentino quis saber sobre a posição, idade e outras informações do garoto, que tem contrato até 2027 e multa de 50 milhões de euros (mais de R$ 300 milhões). Ele também pode atuar como volante e foi descoberto por olheiros no Salto FC, de São Paulo, e contratado no início de 2024. Ele trabalhou com Filipe no sub-17.

Cleiton, chamado de Bahia internamente, é o mais experiente do grupo. Ele ainda não chegou a tempo do treinamento de sexta-feira e fará a atividade no sábado para ir ao jogo domingo. Há uma expectativa de que o garoto seja o titular, já que é o único fixo no profissional e estava no grupo do Estadual. O zagueiro vive o último ano de contrato e a expectativa é de renovação. Ele foi contratado por empréstimo depois de se destacar na Copinha em 2020 pelo Canaã-BA. As boas atuações renderam uma subida rápida de categoria e também a compra em definitivo. Ele fez sucesso com Paulo Sousa e depois perdeu um pouco de espaço. No Brasileirão sub-20, viveu uma redenção contra o Palmeiras. Em 2022, foi expulso na final e viu o rival vencer. Em 2023, foi importante para o título.

A chegada de Filipe Luís ao profissional aproximou mais os garotos da base. Ele conhece todos eles por ter trabalhado no sub-17 e no sub-20 antes de subir ao profissional.