'Nasci no saibro': Fonseca mostra otimismo para sequência após estreia

Do UOL, em São Paulo

João Fonseca retornou dominante ao Masters 1000 de Madri. O fenômeno brasileiro celebrou a vitória na estreia de seu primeiro compromisso na temporada do saibro, piso em que joga desde pequeno no Rio de Janeiro e onde se sente mais do que confortável.

Eu amo jogar no saibro, praticamente nasci no saibro. Eu e meu time quisemos descansar mentalmente [depois de Miami] para chegar bem na temporada do saibro. Feliz demais de chegar aqui e vencer minha primeira rodada.

João Fonseca, à ESPN

Muita coisa mudou de um ano para cá. É minha terceira vez aqui [em Madri], vim a primeira como rebatedor, estou pela segunda vez jogando, agora pelo ranking. Muito feliz pela vitória depois de descansar, treinar em casa e começar na gira do saibro muito bem. É seguir assim durante a semana.

O que aconteceu

Fonseca despachou o jovem dinamarquês Elmer Moller por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. O brasileiro se impôs desde o início na quadra principal, confirmou seus serviços e construiu a vantagem com quebras em partida de 1h13min.

O carioca de 18 anos disputa o torneio pela segunda vez, tendo conquistado a vaga neste ano por sua colocação no ranking. Atual número 65º do mundo, ele recebeu convite para a última edição, quando ainda estava em 242 no ranking. Em 2024, ele venceu Michelsen na primeira rodada e caiu para Norrie na segunda.

Ele enfrentará na segunda rodada o norte-americano Tommy Paul, cabeça de chave número 11. O próximo rival tem 27 anos e estava no top 10 em janeiro.

O Masters 1000 de Madrid é o primeiro evento de Fonseca na gira do saibro europeu. Após o torneio da capital espanhola, João também jogará o Masters 1000 de Roma e Roland Garros, em março. Ele está habituado a tal piso, que também é o das quadras do Jockey Club Brasileiro, palco do Rio Open.