Bia Haddad perde na chave simples, mas ainda disputa nas duplas; veja o resultado de outros brasileiros

A madrugada desta sexta-feira foi de muito tênis para os brasileiros no Aberto da Austrália. A paulista Bia Haddad saiu derrotada diante da russa Veronika Kudermetova, número 75 do ranking mundial, perdendo de 2 sets a 0 com parciais de 6/4 e 6/2 em um jogo que durou uma hora e 46 minutos.

Apesar da derrota na terceira rodada da competição, este foi o melhor desempenho de Bia Haddad Maia em uma edição do Aberto da Austrália. A brasileira ainda segue na disputa do torneio de duplas em Melbourne, atuando com a alemã Laura Siegemund.

As tenistas já têm data marcada para voltar às quadras. Neste sábado, a brasileira e a alemã enfrentarão a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina.

Luisa Stefani perde nas duplas

Ao lado da norte-americana Peyton Stearns, a brasileira Luisa Stefani foi derrotada na chave de duplas femininas, no Aberto da Austrália. Stefani e Stearns perderam para a francesa Mladehovic e para a chinesa Zhang por 2 sets a 0, com parciais de um duplo 6/2.

Victória Barros vence na chave simples do juvenil

Mesmo com as derrotas de Bia Haddad e Luisa Stefani, o dia não foi totalmente ruim para o Brasil, que viu Victória Barros levar na chave simples feminina do Australian Open Juvenil. A jovem tenista derrotou a israelense Mika Bichnik, com parciais de 6/3 e 6/4.

Agora, ela enfrentará a sérvia Petra Konjikusic na próxima rodada. O jogo está marcado para este domingo, às 21h (de Brasília).

Veja outros resultados de brasileiros no Aberto da Austrália nesta sexta:

Nauhany Vitoria (BRA) 0 x 2 Thea Frodin (EUA) - Chave Simples Feminina Juvenil



Gille S. (BÉL) / Zielinski J. (POL) 2 x 1 Jacq G. (FRA)/ Luz O. (BRA) - Duplas Masculina