Bia Haddad admite 'tênis pobre' em derrota no Australian Open: 'Mentalidade equivocada'

A brasileira Beatriz Haddad Maia deu adeus à chave de simples feminina do Aberto da Austrália neste sábado, 18. A tenista foi derrotada pela russa Veronika Kudermetova, número 75 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h46 de partida.

Bia Haddad não conseguiu impor o seu jogo no duelo válido pela terceira rodada do torneio australiano. A brasileira reconheceu que teve uma atuação abaixo das expectativas neste sábado.

"Hoje entrei com a mentalidade totalmente equivocada. Deu para ver, especialmente no saque. Muito conservadora, sacando o segundo saque a 110 (km/h), o primeiro a 140 (km/h). Não tem milagre. Ou você vai e usa suas armas ou é isso. Quando usa as armas, tem uma chance de ganhar. Se abre mão das próprias armas, é muito difícil ganhar o jogo. Não esperava que o jogo iria ser fácil, mas a real é que minha sensação é ruim. Meu tênis foi muito, muito, pobre. Estou muito insatisfeita", disse Bia Haddad em entrevista à ESPN.

"Ela (Kudermetova) foi bem mais competente do que eu hoje, mereceu ganhar, com certeza. (...) Agora é refletir, não adianta tomar decisões à flor da pele. Mas não tenho dúvidas que vou enfrentar as minhas barreiras. Sou trabalhadora e vou continuar trabalhando duro. E com certeza vou colher daqui a pouco as coisas que estou plantando", concluiu.

Apesar da derrota, Bia Haddad alcançou uma marca importante no Aberto da Austrália. Além dela, apenas três tenistas brasileiros tinham conseguido chegar na terceira rodada de simples do primeiro Grand Slam da temporada na "Era Aberta". Foram eles: Marcos Hocevar (1983), Jaime Oncins (1991) e Gustavo Kuerten (2004).

Bia Haddad agora volta a focar na disputa de duplas. Ao lado da alemã Laura Siegemund, a brasileira retorna à quadra em Melbourne ainda neste sábado, em duelo previsto para às 22h30 (horário de Brasília). Elas enfrentam a italiana Lucia Bronzetti e a ucraniana Anhelina Kalinina.