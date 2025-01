Flamengo fará jogos do Carioca em Brasília e Uberlândia com time principal

Do UOL, no Rio de Janeiro

O time principal do Flamengo terá dois jogos fora do Rio de Janeiro no Campeonato Carioca. A estreia será contra o Volta Redonda, em Brasília, na quinta rodada. Na oitava, a equipe enfrenta a Portuguesa em Uberlândia.

O que aconteceu

A partida no Estádio Mané Garrincha será no dia 25 de janeiro. Os times entram em campo às 16h30 (de Brasília).

Já no Parque do Sabiá será em 5 de fevereiro, três dias depois da Supercopa. O time faz a decisão contra o Botafogo no dia 2, em Belém. O duelo com a Portuguesa é às 19h (de Brasília).

Com relação ao jogo de Brasília, houve uma reviravolta e indefinição sobre a partida. Isso porque a antiga diretoria fechou um acordo para que o jogo fosse em Manaus, mas os novos dirigentes não gostaram da ideia e mudaram. A oferta para jogar em Brasília acabou sendo mais positiva. A partida passaria para o Raulino de Oliveira, mas o Fla acabou aceitando a viagem.

Esses vão ser os primeiros jogos dos titulares no Carioca. A equipe está em pré-temporada nos Estados Unidos enquanto o time alternativo disputa o Estadual.

A nova diretoria tem como política evitar ao máximo as viagens. Nesse início de temporada, o foco total está na Supercopa do Brasil.

O Flamengo ainda tem outras duas partidas confirmadas fora do Rio de Janeiro. A equipe alternativa enfrenta Nova Iguaçu, no Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada, e Bangu, no Castelão, em São Luís, no Maranhão, pela quarta rodada.