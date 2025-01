Austrália vira Maracanã com Bia e vai ao delírio mesmo com queda de Fonseca

A 1573 Arena teve clima de Copa do Mundo na madrugada desta quinta (16) com a dobradinha brasileira na segunda rodada do Australian Open.

Apoio em massa aos brasileiros

A torcida do Brasil compareceu em peso à quadra em Melbourne para apoiar Bia Haddad e João Fonseca. As partidas de ambos foram marcadas em sequência e no mesmo palco, o que facilitou a logística dos fãs e ajudou a criar um ambiente mais acolhedor para a dupla.

A paulista de 28 anos passeou em seu duelo, embalada pelo "caldeirãozinho" que virou a arena. Bia não teve dificuldade para bater a russa Erika Andreeva por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, e apresentou uma atuação mais segura após o sufoco que levou na estreia. Número 17 do mundo, a brasileira confirmou o favoritismo contra a adversária, ranqueada em 86.

Ela exaltou a energia no local e foi torcer por João na arquibancada pintada de verde e amarelo por inúmeras camisas da seleção, em uma atmosfera digna de Maracanã. Além da tradicional vestimenta de torcedores brasileiros e da bandeira nacional, também foram vistos uniformes de Flamengo, Vasco, Santos e de outros times entre o público presente.

João Fonseca durante jogo contra Sonego durante jogo do Australian Open Imagem: Graha Denholm/Getty

A torcida continuou fazendo festa e empurrou o carioca de 18 anos a levar o primeiro set de maneira emocionante. Ele largou na frente do italiano Lorenzo Sonego ao vencer o tie-break inicial por 8 a 6, levando os fãs à loucura e incendiando a arena, que contava com fila no lado de fora. Gritos encorajadores eram ouvidos a todo momento.

O ânimo dos torcedores foi diminuindo conforme viram João cair de rendimento e o adversário virar nos dois sets seguintes. O decorrer do jogo esfriou a euforia, mas não fez os brasileiros desacreditarem. Apesar da "invasão brasileira", Sonego também tinha apoio nas arquibancadas e reunia forças com os acertos.

Fonseca reagiu na sequência e puxou novamente o apoio em massa na 1573 Arena. Ele encontrou forças na torcida, que ficava bradando seu nome e "Eu acredito", e inflava a arquibancada após seus pontos. O brasileiro conseguiu se recuperar, controlou o italiano e levou a decisão para o quinto e último set.

João Fonseca agradece ao público após derrota para Sonego na 2ª rodada do Aberto da Austrália Imagem: Frank Molter/Getty

O novo fenômeno do tênis não resistiu em sua primeira partida de cinco sets, mas saiu ovacionado da quadra —assista abaixo. João Fonseca teve seu esforço e talento reconhecidos pelos presentes e também por seu adversário, que se juntou à multidão que aplaudia enquanto o brasileiro se despedia após a derrota por 3 sets a 2.

O fenômeno brasileiro volta à quadra na próxima semana para o Challenger 125 de Quimper, na França, terá novo contato com a torcida brasileira na disputa do Rio Open, em fevereiro. Nesse meio tempo, ele também participará da Copa Davis, representando o time brasileiro, e do ATP 250 de Buenos Aires, na Argentina.