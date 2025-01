Talles Magno exalta companheiros após virada: 'Fizeram uma baita partida'

O atacante Talles Magno exaltou seus companheiros após a vitória do Corinthians sobre o Red Bull Bragantino, de virada, por 2 a 1, nesta quinta-feira. Autor de um dos gols da partida, o camisa 43 foi eleito o craque da partida pela detentora dos direitos do Campeonato Paulista.

"Muito feliz de começar a temporada com pé direito. Feliz por toda a equipe, grandes jogadores fizeram uma baita partida. Agradecer aos meus companheiros, sem eles não seria o craque do jogo. Vitória muito importante para o decorrer do ano", disse Talles à TNT Sports.

O jogador do Timão aproveitou para falar de Pedro Raul, que voltou a balançar às redes depois de quase nove meses. O atleta foi um dos jogadores mais criticados pelos torcedores ao longo de 2024.

"Representa muito (gol do Pedro), ele é muito trabalhador, é um dos diferentes do nosso grupo em bola aérea. Gosto muito de jogar com ele, contra o Red Bull ano passado ele me deu assistência, é bom jogar do lado dele", complementou.

Com o triunfo contra o Bragantino, o Corinthians assumiu momentaneamente a liderança do grupo A, com três pontos. O próximo compromisso da equipe será diante do Velo Clube, às 18h30 (de Brasília) de domingo, na Neo Química Arena