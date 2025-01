São Paulo em campo dois dias seguidos: Arnaldo explica logística

O São Paulo preparou uma logística para conseguir estar em campo com seu time principal dois dias seguidos, explicou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta quinta (16).

O Tricolor joga amistoso contra o Flamengo no próximo domingo (19), pela FC Series, nos EUA, e estreia no Paulistão contra o Botafogo-SP na segunda (20), em Ribeirão Preto —em jogo válido já pela segunda rodada.

O time vai ter que se dividir em dois. O São Paulo joga domingo com os principais jogadores e com o Zubeldía, que precisa estar nos EUA por motivo de contrato com os organizadores, e metade do time e o auxiliar, Maxi Cuberas, vem ao Brasil para estrear contra o Botafogo-SP em Ribeirão Preto.

Não é tão simples, pelo que eu entendi da entrevista do Zubeldía, ficam o técnico e os principais 15 jogadores, e voltam ao Brasil o auxiliar e um time do goleiro ao ponta-esquerda: 11 jogadores.

Arnaldo Ribeiro

Segundo o colunista, o time que vem dos EUA será complementado por jogadores das categorias de base — o que pode afetar a equipe que disputa a Copinha.

Na estreia do Paulista tem 11 jogadores profissionais e mais a base, só que a base está disputando a Copinha. Acho que o São Paulo está torcendo contra o próprio time na Copinha, que joga hoje à tarde contra o Fluminense, porque se o São Paulo avançar às quartas de final, vai tirar os principais jogadores da Copinha para jogar com o Botafogo de Ribeirão?

Para quem fica lá, também não é uma situação simples, porque se você fica na pré-temporada só com 15, você vai ter que jogar com o Flamengo sem revezar muitos jogadores -- não dá para jogar com dois times de novo [como no empate com o Cruzeiro].

Arnaldo Ribeiro

Devido ao calendário, o São Paulo jogará a primeira rodada do Paulistão, contra a Inter de Limeira, no início de fevereiro.

O Canal UOL transmite o Paulistão 2025 ao vivo e com imagens; confira como e onde assistir.

Arnaldo: 'Leila tem razão na polêmica com Casares'

Diante do esquema montado pelo São Paulo, o colunista deu razão à presidente do Palmeiras, Leila Pereira, na polêmica com o presidente Julio Casares sobre a utilidade da pré-temporada nos EUA.

É uma situação desconfortável para o São Paulo nesse início.

Aí eu vou ter que dar razão à Leila na polêmica com o Casares: particularmente para o São Paulo essa pré-temporada nos EUA -- e é verdade que o São Paulo já tinha esse compromisso antes da mudança do calendário brasileiro -- não vai fazer sentido a partir de hoje.

Arnaldo Ribeiro

Gabigol e Dudu decepcionaram em primeiro jogo no Cruzeiro, diz Arnaldo

Reforços para 2025, Gabigol e Dudu destoaram do restante do time no primeiro jogo do Cruzeiro na temporada, analisou Arnaldo Ribeiro.

O Cruzeiro empatou por 1 a 1 com o São Paulo em amistoso de pré-temporada na FC Series, na Florida, nos EUA.

Serviu para observar bastante coisa no Cruzeiro. O Diniz gosta e sempre gostou de manter um time base e trabalhar esse time exaustivamente. Ontem ele tentou um time titular com a dupla Gabigol e Dudu, que ficou fora do tom do resto do time.

O resto do time foi bem, já entrosado. Matheus Henrique, Lucas Romero, o Fabrício Bruno entrou bem na zaga, que era um problema para o Cruzeiro no ano passado, as laterais já tinha donos, o William e o Marlon, mas o Gabigol praticamente não pegou na bola e o Dudu fez uma ou outra jogada.

Arnaldo Ribeiro

Assista ao comentário:

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

8h30 - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

14h - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra