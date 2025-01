Fonseca fura top 100, mas aguarda Austrália para cravar escalada no ranking

João Fonseca está muito perto de aparecer oficialmente dentro do top 100 na próxima divulgação do ranking da ATP.

O que aconteceu

Fonseca chegou para o Aberto da Austrália como 112º do mundo e já vai subir posições pela sua campanha. O brasileiro foi eliminado pelo italiano Sonego na 2ª rodada, mas estreou na chave principal com vitória sobre Andrey Rublev, atual número 9, após confirmar a participação em seu primeiro Grand Slam via classificatório.

O carioca de 18 anos subiu provisoriamente para a 98ª posição, mas ainda não é possível cravar a entrada dele no seleto grupo do tênis mundial. Os chamados "live rankings" mostram que, neste momento, o novo fenômeno da modalidade está subindo 14 colocações.

Ele aguarda o desfecho do Australian Open para ter a confirmação. O próximo ranking só será divulgado ao fim da competição, no dia 27 de janeiro.

Fonseca depende dos resultados de outros tenistas. Ele também pode aumentar sua pontuação dependendo da campanha que fará no Challenger em Quimper, na França, que tem início na próxima semana —ainda durante a disputa do Grand Slam em Melbourne.

O brasileiro se surpreendeu ao vivo ao saber sua posição no ranking ao vivo. Ele se mostrou muito contente e frisou que entrar no top 100 é um de seus sonhos.

Calma, eu entrei no top 100? Não sabia. Com certeza uma das metas para esse ano é jogar mais Grand Slams, entrar no top 100 com certeza é um sonho. Muito contente, espero crescer e crescer no ranking.

João Fonseca, à ESPN Argentina