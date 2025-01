Fonseca não resiste e cai diante de italiano em 5 sets no Australian Open

Dois dias depois da maior vitória da carreira, João Fonseca voltou à quadra no Australian Open e encontrou um obstáculo duríssimo. O italiano Lorenzo Sonego (29 anos, #55 do mundo) fez uma partida brilhante, sacando bem e pressionando o brasileiro do começo ao fim da partida. O carioca de 18 anos ainda venceu a primeira parcial depois de salvar set points e bravamente conseguiu forçar o quinto set, mas acabou não resistindo ao belo tênis do europeu. Por 6/7(6), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3, Sonego saiu com a vitória e a vaga na terceira rodada do torneio australiano.

O resultado encerrou a série de 14 vitórias do brasileiro, que no período conquistou os títulos do Next Gen ATP Finals e do Challenger 125 de Camberra, além de furar o qualifying do Australian Open. Fonseca chegou a vencer 20 sets de forma consecutiva e, no caminho, encantou o mundo do tênis, arrancando elogios de gente como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Boris Becker, John McEnroe, Andy Roddick e outros famosos ex-tenistas.

Para Sonego, a vaga na terceira rodada significa igualar sua melhor campanha no Australian Open, o que aconteceu uma vez só, em 2022. Na ocasião, ele superou Sam Querrey e Oscar Otte antes de perder para o sérvio Miomir Kecmanovic. Este ano, na terceira fase, ele vai enfrentar o o húngaro Fabian Marozsan (#59), que derrotou o americano Frances Tiafoe (#16) por 6/7(3), 6/4, 3/6, 6/4 e 6/1.

E agora?

O próximo torneio de Fonseca é o Challenger 125 de Quimper, na França, que começa já na próxima segunda-feira (durante a segunda semana do Australian Open). O torneio é disputado em quadras duras indoor e deve servir como preparação para a Copa Davis.

Na semana seguinte, o Brasil vai a Orleans enfrentar a França nos dias 1º e 2 de fevereiro. O duelo, também jogado em quadra dura indoor, vale pela primeira fase de Qualifiers, e quem avançar disputará uma segunda fase de mata-mata em setembro contra Croácia ou Eslováquia.

No ranking

Com a vitória na primeira rodada em Melbourne, Fonseca está perto de entrar no top 100, mas como o próximo ranking só será divulgado ao fim do Australian Open, no dia 27 de janeiro, ainda não é possível cravar a entrada do brasileiro no grupo. A posição de João nessa data dependerá de sua campanha em Quimper e dos resultados de outros tenistas.

Os momentos-chave

Fonseca foi quem teve o saque ameaçado primeiro, mas deu uma bela resposta, com uma boa direita e um ace para sair de 15/40 e, em seguida, manter seu serviço no quarto game.

No décimo game, após uma curtinha de Sonego que tocou na fita e morreu na quadra do brasileiro, Fonseca encarou um set point, mas se salvou com outro ótimo saque. Pouco depois, um ace fechou o game para o carioca.

No 12º, Fonseca fez uma dupla falta no 30/30 e cedeu outro set point, mas novamente encaixou um belo serviço e se salvou, levando a decisão da parcial para o tie-break.

O game de desempate viu altos e baixos do brasileiro, que saiu na frente, mas desperdiçou dois set points ao errar duas direitas. O carioca, contudo, não se abalou, conquistou outra chance e fechou a parcial ao vencer um rali que terminou com um erro de Sonego: 7/6(6).

1573 Arena has LIFT OFF 🛫



Joao Fonseca sends the crowd wild after claiming the first set tiebreak 7-6(6) against Sonego! 🇧🇷#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/X6KZclRq3k -- #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025

O italiano tanto insistiu que finalmente quebrou Fonseca no começo do segundo set. O carioca se colocou em dificuldades ao errar um voleio e, pouco depois, uma devolução curta do italiano pegou o carioca de surpresa e forçou o erro que definiu o game.

Fonseca finalmente teve seu primeiro break point do jogo no sexto game do segundo set, mas Sonego, que tinha acabado de fazer uma dupla falta, se salvou com um ace e manteve a dianteira, fazendo 4/2. Outra quebra no nono game deu a parcial ao europeu por 6/3. O brasileiro vinha de 20 sets vencidos de forma consecutiva.

Sonego continuou jogando em altíssimo nível, sacando bem e variando o jogo, sem dar ritmo a Fonseca. No quarto game, o brasileiro cometeu três erros e, quando mandou um voleio na rede, teve o serviço quebrado outra vez. Pouco depois, Sonego já tinha 4/1 de vantagem.

O italiano manteve a pressão, enquanto Fonseca não manteve o nível em que começou o jogo. Sonego conseguiu ainda uma segunda quebra e fechou o set em 6/1, tomando a dianteira do placar.

O jogo parecia nas mãos do italiano, mas quando o quarto set começou, foi Sonego quem finalmente teve uma queda de nível. O italiano cometeu um par de erros e uma dupla falta e foi quebrado no segundo game. Fonseca aproveitou e abriu 3/0 em pouco tempo.

Com a chance de sacar para forçar o quinto set, o brasileiro errou uma subida à rede e, depois, mandou uma direita para fora. Ainda assim, subiu bem à rede para chegar a um set point e disparou uma paralela indefensável de esquerda para confirmar o saque e alongar a partida.

O quinto set começou tão nervoso quanto equilibrado, com os dois tenistas confirmando seus serviços enquanto o público seguia gritando e cantando intensamente a cada ponto. Quem teve a primeira chance foi o brasileiro, que disparou duas lindas direitas para chegar a um break point no sétimo game. Sonego, no entanto, se salvou com um belo saque e confirmou o serviço para fazer 4/3.

No game seguinte, foi a vez de Sonego brilhar. O italiano fez duas passadas de direita e virou para 30/40 um game que estava em 30/0. Fonseca, então, jogou uma direita na rede e perdeu o serviço. Com 5/3 no placar, o italiano confirmou o saque na sequência e deu números finais ao duelo.