Cruzeiro ganha do Bahia e avança às quartas de final da Copinha

Imagem: Igor do Vale/Ag. Paulistão

Nesta quinta-feira, o Cruzeiro venceu o Bahia por 3 a 0, no Estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos. Felipe de Morais, Nicolas Pontes e Fernando marcaram os gols que garantiram a equipe mineira nas quartas de final da Copa São Paulo.

O Cruzeiro conhece seu adversário nas quartas de final da Copinha a partir desta quinta-feira, às 17h (de Brasília), quando Fluminense e São Paulo se enfrentam no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Os gols do jogo

Em primeiro tempo dominante do Cruzeiro, o placar não demorou muito para ser aberto. Aos 23 minutos, Fernando recebeu na entrada da área e tocou para Felipe de Morais, que cortou o zagueiro e bateu rasteiro, no canto esquerdo do goleiro Iuri.

O time mineiro marcou o segundo aos 34 minutos da etapa complementar. Em contra-ataque rápido, Cauan Baptistella tocou em profundidade para Nicolas Pontes, que bateu cruzado, na saída do goleiro.

Aos 41, em mais uma saída rápida para o ataque, Victor Reis foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para trás. Fernando, de letra, fechou o placar e garantiu o Cruzeiro na próxima fase.