Com Guilherme e Brazão inspirados, Santos ganha do Mirassol na estreia pelo Paulista

O Santos iniciou a temporada de 2025 com vitória. O Peixe recebeu o Mirassol na Vila Belmiro, triunfou por 2 a 1 e estreou com o pé direito no Campeonato Paulista. Artilheiro do Alvinegro Praiano na última temporada, Guilherme foi responsável pelos dois gols que garantiram a vitória santista, enquanto Yuri Castilho descontou para os visitantes.

O Santos entrou em campo sem seus novos reforços. Nomes como os zagueiros Luisão e Zé Ivaldo, o meia Thaciano e o lateral direito Léo Godoy, todos contratados nesta janela de transferências, iniciaram o confronto no banco de reservas.

Por outro lado, os atacantes Soteldo e Lucas Braga, emprestados na última temporada a Grêmio e Shimizu S-Pulse, respectivamente, reestrearam pelo Santos já na condição de titulares. O atacante venezuelano, inclusive, contribuiu com uma assistência.

Com o resultado, a equipe comandada por Pedro Caixinha alcançou três pontos, na segunda colocação do Grupo B, atrás do Guarani apenas por critérios de desempate. O Mirassol, por sua vez, permaneceu com nenhum somado, na terceira posição da chave A.

O próximo compromisso do Santos está marcado para este domingo, às 20h30 (de Brasília), quando visita a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Mirassol retorna a campo no mesmo dia, diante do Água Santa. O duelo ocorre às 16h, no Maião.

O jogo

O Mirassol começou a oferecer riscos à defesa do Santos logo aos 11 minutos, quando Yuri Castilho dominou pela ponta esquerda e fez cruzamento rasteiro para Matheus Davó que, de primeira, finalizou cruzado, mas parou na defesa de Gabriel Brazão.

Aos 20 minutos, Yuri Castilho, destaque dos visitantes na primeira etapa, arriscou chute do meio-campo. O gol antológico só não foi marcado porque Brazão, em rápida recuperação, conseguiu espalmar e salvar o Peixe.

O Santos voltou a ameaçar inaugurar o placar aos 27 minutos. Em cobrança de falta de Guilherme, Lucas Braga desviou de cabeça e acertou o ângulo direito. No entanto, o goleiro Muralha defendeu e mandou para fora.

Aos 30 minutos, Yuri Castilho aproveitou cruzamento de Zeca, se antecipou ao marcador na área e desviou de cabeça. Entretanto, o primeiro tento do Mirassol foi evitado pelo goleiro Brazão, que contou com seus rápidos reflexos e espalmou para fora.

Gabriel Brazão novamente salvou o Alvinegro Praiano aos 43 minutos. Em jogada de contra-ataque, Roni carregou até a entrada da área e encontrou Chico Kim, que finalizou cruzado com a perna direita. Cara a cara com o meia do Mirassol, o goleiro santista esticou as pernas e evitou o tento.

O gol do Santos foi marcado aos 48 minutos. Ao receber belo passe pelas costas da linha defensiva adversária, Guilherme dominou na área e arrematou firme de perna direita, no contrapé de Muralha. Para balançar as redes, o chute do atacante ainda contou com desvio no marcador.

Segundo tempo

O Santos voltou do intervalo com sede de gols. Em contra-ataque pela direita, Soteldo carregou pela ponta, driblou dois marcadores e cruzou para Guilherme. Na segunda trave, o atacante santista subiu mais alto que o marcador e desviou de cabeça, mas a finalização foi para fora.

Aos 15 minutos, em erro de domínio de JP Chermont, Yuri Castilho carregou em velocidade e arrematou forte, mas Brazão fechou bem o ângulo e se arremessou nos pés do atacante do Mirassol para afastar a bola.

O Mirassol voltou a ameaçar balançar as redes do Santos aos 21 minutos. Ao receber cruzamento de Clayson na área, Yuri Castilho girou contra o defensor e chutou cruzado, mas parou novamente nas mãos de Gabriel Brazão, que fez grande defesa.

Aos 41 minutos, o Santos aumentou a diferença. Em cobrança de falta, Guilherme cobrou forte, colocado, e acertou o ângulo direito de Muralha, que nada pôde fazer.

O Mirassol descontou aos 50 minutos. Após o árbitro assinalar pênalti, Yuri Castilho assumiu a responsabilidade, bateu e descolou Brazão para balançar as redes.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 2 X 1 MIRASSOL

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)



Data: 16 de janeiro de 2025, quinta-feira



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza



Assistentes: Neuza Ines Back e Gustavo Rodrigues de Oliveira



VAR: Ilbert Estevam da Silva



Cartões amarelos: Escobar, aos 10? do 2ºT; Luan Peres, aos 26? do 2ºT; Diego Pituca, aos 34? do 2ºT (Santos) / Neto Moura, aos 26' do 1ºT ; Daniel de Oliveira, aos 35? do 2ºT, Reinaldo, aos 36? do 2ºT (Mirassol)



Cartões vermelhos: Nenhum



Público: 10.379 torcedores



Renda: R$ 469.972,50



GOLS: Guilherme, aos 48? do 1ºT (Santos) / Guilherme, aos 41? do 2ºT (Santos) / Yuri Castilho, aos 50? do 2ºT (Mirassol)

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso (Zé Ivaldo), Luan Peres e Escobar (Souza); Tomás Rincón (João Schmidt), Diego Pituca e Soteldo (Leo Godoy); Lucas Braga (Thaciano), Wendel e Guilherme



Técnico: Pedro Caixinha

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon (Daniel Borges), Jemmes, João Victor e Zeca (Reinaldo); Neto Moura, Danielzinho e Chico Kim (Clayson); Yuri Castilho, Guilherme Pato (Firmino Negueba) e Matheus Davó (Roni)



Técnico: Eduardo Barroca