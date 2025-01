Após marcar contra o São Paulo, Matheus Pereira deixa futuro em aberto: "Não sei o que vai acontecer"

Após marcar o único gol do Cruzeiro no empate contra o São Paulo, em amistoso de pré-temporada, o meia Matheus Pereira deixou seu futuro em aberto no clube. O atleta admitiu que recebeu propostas e afirmou que não sabe o que irá acontecer mais para frente.

"Existem clubes interessados, não vou negar. Cabe a mim me dedicar todos os dias e aproveitar cada momento. Não sei o que vai acontecer amanhã, daqui uma semana ou duas", disse.

"Estou feliz de estar aqui hoje e de fazer esta pré-temporada. Agora cabe a mim, a todos nós, enquanto estivermos aqui, e não sabemos até quando, nos dedicar ao máximo pelo clube", completou.

No fim de 2024, em informação publicada inicialmente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva, o Palmeiras estudava fazer uma oferta de 12,5 milhões de euros (R$ 80 milhões na cotação atual) pelo camisa 10 da Raposa.

Matheus Pereira juntou-se ao elenco do Cruzeiro no meio de 2023, clube com o qual tem vínculo até junho de 2026. Na temporada 2024, a sua primeira completa pelo time mineiro, foi peça fundamental e esteve em campo em 59 oportunidades, marcando 11 gols e 15 assistências.